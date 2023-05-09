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飛越8000公里傳愛 出養童回台感謝寄養媽媽

中央社／ 台中9日電

已出養到瑞典6年的寄養童小莉，透過出養單位聯繫曾照顧她的寄養家庭小存

媽媽。小莉在收養父親陪同下，飛越8000公里重新回到小存媽媽家，表達曾經的養育之恩，場面溫馨感人。

北台中家扶中心今天發布新聞稿指出，小莉患有先天性的心臟病，因為照顧困難度高，先後經歷過機構、寄養家庭照顧，直到1歲時來到小存媽媽家。從只會爬行的嬰兒到幼兒園畢業的成長過程，都與小存媽媽一家人生活。小莉回憶過往，感謝小存媽媽一家給予的關愛和照顧。

小存媽媽照顧了小莉5年，她說，小莉是貼心乖巧的孩子，從小身體不好，但對於生命的韌性比其他人還要堅強，當小莉確定要出養至國外，小存媽媽開始陪伴著小莉準備出養到國外的心情調適，即使心中有百般不捨，但仍是帶著祝福心情，希望小莉的生命從此更加完整與豐富。

小莉在國外生活6年，收養父母持續協助小莉學習中文，收養父親說，「台灣是小莉的故鄉，希望保有小莉與台灣的記憶連結」。小莉重回台灣與小存媽媽一家聚會，小莉向小存媽媽表達心中的感謝，致贈自己創作的圖畫，小存媽媽則準備小莉愛吃的餅乾糖果。

雖然多年未見，遠在地球另一端，在小莉成長過程中的種種回憶，都是小莉最珍惜的；小存媽媽也哽咽說，小莉能過得好，她就感到幸福「這是今年最好的母親節禮物」。

小存媽媽全家投入寄養服務有已18年，陪伴18名孩子成長，小存媽媽認為，每個孩子都是獨一無二的，藉由不同方式引領和觀察，也填補孩子在成長過程中缺口。

北台中家扶中心主任劉正文呼籲，寄養服務需要高度熱忱與耐心接力。目前寄養家庭招募戶數不甚理想，期盼社會大眾能一起響應，5月20日辦理寄養家庭招募說明會，邀請一起成為孩子的守門員。

寄養家庭 收養

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