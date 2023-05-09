拍手遊廣告也算新創交流？議員揭北市府灌水數據

北市產發局今在議會進行工作報告，稱新創交流年平均達700次，不過議員發現，所謂「新創交流活動」，以精品發表會、手遊廣告拍攝等充數，質疑這是哪門子的新創交流？完全是荒唐灌水，且新創實習進度無下文、校園創新創業計畫僅承諾2場。

北市產發局長陳俊安回應，數字來源應該是轄下各個營運機關把所有活動都列出來，未來這部分會嚴格要求，要符合新創項目才能羅列，若數字出來後確實有提空間，就會要求各營運場館單位在符合新創推廣目的舉辦交流活動，包括研討會、展演活動等，把場域效能發揮到最大，未來會展歸會展、新創是新創，二者不要有混淆模糊的空間。

議員林延鳳表示，產發局提送議會的工作報告，提到新創交流活動年平均達700場次，發現把1月「愛馬仕新品記者會」、2月「KIA電動車活動」、3月「大福娛樂城廣告拍攝」、「寶詩龍VIP精品活動」、「TopDog記者會」、4月大同區公所聯誼活動，以及2月與4月三場品牌特賣會，都算在「新創交流活動」的績效中。

至於其他創業政策，林延鳳指出，台北市長蔣萬安選前主張可讓北市創業者享用之「創業家任意通護照」，卻從「全球」變成「北北基桃」，且還差點錯過與其他三市簽署MOU，是被媒體提醒才發現，如今卻反而成為蔣市府的「政績」，還與其過往主張相比明顯縮水。

而新創實習、校園創新創業計畫，林延鳳說，市府規劃在今年12月前，校園活動只會辦2場，反觀桃市青年局上月與7校共組「桃園校園創業聯盟」，高市青年局與大專院校、公民營新創基地或創業加速器組成的「青創聯盟」更行之有年，北市府就青創與學校連結方面又慢、又少、無進度，打臉選前「挺新創」的承諾。

林延鳳認為，產業局要落實蔣萬安新創政見，用這種灌水、敷衍、急就章的心態，顯然是不及格，不僅難逃檢驗，更將無助於抑制台北日益高漲的青年失業率。