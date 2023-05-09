林口昨大雨工人疑未配安全帶失足 墜落8公尺送醫不治

新北市林口區忠孝路附近工地昨發生工人墜落意外，包商所僱林姓勞工(男、34歲)，於昨下午行走在安全支撐上時，疑因雇主未置備安全帶供其使用，致林男墜落8公尺，當場造成頭部撕裂傷，經送往林口長庚醫院治療後，昨晚6時因傷勢惡化不治。

今有網友在臉書表示昨天林口傾盆大雨，工人失足墜落地下3層無法搶救生命。勞工局表示，公司疑未提供防墜用具致林男墜落地面死亡，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

今有網友在臉書表示昨天林口傾盆大雨工人失足墜落地下3層無法搶救生命。新北市勞工局表示，林口區忠孝路附近工地昨發生工人墜落意外，工地為地下結構體階段，林男從第1層擋土支撐墜落至地面，墜落高度約8公尺，勞檢處於今日派員至現場實施檢查。

初步了解，該工程下包商所僱34歲林姓勞工於8日下午行走在安全支撐上時，疑因雇主未置備安全帶供其使用，致林男墜落地面，當場造成頭部撕裂傷，經送林口長庚醫院，昨晚6時因傷勢惡化不治。

勞檢處已勒令現場停工，未來在復工計畫未經勞檢處核備前，不得再使勞工於現場從事相關作業。至於包商疑未提供防墜用具，致林男墜落地面死亡，未來如調查確認屬實，因已涉嫌構成職安法所定的刑事責任，將函請司法機關偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。