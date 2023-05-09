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考察大巨蛋／一、三壘應援區太小 議員笑：林襄會有意見

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員陳宥丞認為，一、三壘應援區舞台空間太小，不符合球團使用需求。記者洪子凱／攝影
議員陳宥丞認為，一、三壘應援區舞台空間太小，不符合球團使用需求。記者洪子凱／攝影

北市議會教育委員會今天前往大巨蛋視察，議員陳宥丞發現，一、三壘應援區舞台空間太小，「林襄應該也有意見哦」，應該要來改善，對此遠雄副總經理楊舜欽回應，目前球員休息區上方蓋板還沒蓋好，完成後應援空間可以拉大，或者調整座椅也能增加空間。

台北市議員陳宥丞指出，他今天視察發現，位於一、三壘拉拉隊應援區太小了，不符合球迷、職業球團、應援團使用需求，甚至舞台比所有台灣的球場看起來都淺，可能會有一定的危險，應該要做改善。

對此楊舜欽回應，目前一、三壘休息區蓋板還沒蓋好，之後蓋板蓋上去後、應援台後方護網也會拉起來，未來若要增加空間也很方便，一個就是將應援區拉大到休息區上方蓋板或是將觀眾席座椅稍作調整。

台北市議會今天視察台北大巨蛋。記者蘇健忠／攝影
台北市議會今天視察台北大巨蛋。記者蘇健忠／攝影

議員 北市 大巨蛋

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