考察大巨蛋／一、三壘應援區太小 議員笑：林襄會有意見
台北市議會教育委員會今天前往大巨蛋視察，議員陳宥丞發現，一、三壘應援區舞台空間太小，「林襄應該也有意見哦」，應該要來改善，對此遠雄副總經理楊舜欽回應，目前球員休息區上方蓋板還沒蓋好，完成後應援空間可以拉大，或者調整座椅也能增加空間。
台北市議員陳宥丞指出，他今天視察發現，位於一、三壘拉拉隊應援區太小了，不符合球迷、職業球團、應援團使用需求，甚至舞台比所有台灣的球場看起來都淺，可能會有一定的危險，應該要做改善。
對此楊舜欽回應，目前一、三壘休息區蓋板還沒蓋好，之後蓋板蓋上去後、應援台後方護網也會拉起來，未來若要增加空間也很方便，一個就是將應援區拉大到休息區上方蓋板或是將觀眾席座椅稍作調整。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言