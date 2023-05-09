考察大巨蛋／一、三壘應援區太小 議員笑：林襄會有意見

台北市議會教育委員會今天前往大巨蛋視察，議員陳宥丞發現，一、三壘應援區舞台空間太小，「林襄應該也有意見哦」，應該要來改善，對此遠雄副總經理楊舜欽回應，目前球員休息區上方蓋板還沒蓋好，完成後應援空間可以拉大，或者調整座椅也能增加空間。

台北市議員陳宥丞指出，他今天視察發現，位於一、三壘拉拉隊應援區太小了，不符合球迷、職業球團、應援團使用需求，甚至舞台比所有台灣的球場看起來都淺，可能會有一定的危險，應該要做改善。