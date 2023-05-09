乾隆皇帝超文青！玉筆筒題詩與兩杜切磋 翻轉詩中意境

乾隆皇帝也很文青！故宮南院今起推出文人情懷特展，展出3件國寶書畫及6件清代器物，其中，玉「楓林停車」筆筒以杜牧名詩《山行》為基礎，乾隆皇帝題詩反轉杜牧、杜甫詩意，將文學創作移情至文物，別具趣味，也特別展出國寶翠玉白菜，展期今起至8月6日。

清早中期玉「楓林停車」筆筒以碧玉製成，上下邊緣延伸出嶙峋岩壁，楓、松等老樹叢生其中，描繪出人跡罕至、樹石交錯的山窮水盡之處，且在松樹的左後方，隱隱露出斜上的小石階，暗示深山中的白雲深處，仍住有人家，階口也有一人坐在車上。

器物處副研究員蔡慶良指出，此場景顯然來自唐代杜牧名詩《山行》，乾隆皇帝在筆筒上題名「楓林停車」，在口沿上題詩「紅於二月楓林景，飛作幻春非減春」，不但點名楓林停車場景典故「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」，更引用杜甫名作《曲江》前2句「一片花飛減卻春，風飄萬點正愁人」。

蔡慶良分析，乾隆皇帝在口沿題詩「紅於二月楓林景，飛作幻春非減春」中，將2首詩出現的「花」字都拿掉了，反轉杜詩意境，由留春不住的苦悲哀嘆，轉為秋爽如春的欣喜歡愉，令人感佩詩中意境轉換，及乾隆皇帝將秋景視為不輸春景的心境。

故宮博物院副院長余佩瑾說，古代文人除讀書寫字，也有繪畫創作，「文人畫」有別於宮廷或職業畫家，不講求形似，而是強調意境及筆墨趣味，今起展示3幅國寶級書畫，包括元代趙雍的採菱圖、吳鎮的漁夫圖、曹知白的群山雪霽；另，也有黃振效的雕象牙蘭亭脩禊小插屏等6件清代器物展出。