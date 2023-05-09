北北基桃1200月票7月上路 估首月42萬人用目標年達79萬

北北基桃1200交通月票預計7月上路，台北市交通局長謝銘鴻今天在議會交通部門質詢表示，北北基桃1200月票，目前交通部正在審議中，預計5月26日就會有審查結果，目標7月1日實施，預估上路第一個月會有42萬人使用、今年9月成長到50萬人、民國114年目標年達到79萬人使用，北市一年負擔14.2億元。

議員陳賢蔚也問謝銘鴻，北北基桃1200月票上路，雙北1280月票也將結束，1280的成效好不好？謝表示，雙北實施1280月票，經調查私人運具的移轉比例約6.6%，也大幅降低通勤民眾的通勤負擔，這是雙贏，1280吃到飽月票實施至今，單月最高34萬人使用。

台北市議會交通部門質詢，議員陳賢蔚質詢北北基桃1200元月票進度，交通局長謝銘鴻表示，中央4月公布補助辦法後，北北基桃共同提出申請，5月12日就會去簡報，5月26日就會有審查結果出來，目標預計7月實施，針對定期票的使用須知等，過程中也都有不斷研擬，不過現在都談得差不多。對於市民想知道確切的相關資訊，預計中央5月26日公布審查成果，比較成熟才會對外公布，目標朝7月1日上路。

謝銘鴻表示，未來改成1200北北基桃上路後，加上桃園基隆，初期預估7月會有42萬人左右使用，過了9月應該可以成長到50萬人使用，還會逐年成長。

至於北市負擔經費，雙北1280吃到飽一年負擔10.24億元，之後1200月票因還要負擔桃園基隆經費，初估到民國114年會到負擔14.2億元，交通部希望上路後，每年會有5％的成長量，預估114年使用人數達79萬人，希望減輕年輕人負擔，也能減少私人運具使用。