快訊

震撼！自揭曾犯「兒少性交防制條例」民進黨前發言人宣布退選

猴痘本土+14創新高！2萬瓶疫苗抵台 預計下周開打

北市A肝初驗結果弱陽性 羅一鈞：複檢陰性

北北基桃1200月票7月上路 估首月42萬人用目標年達79萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市交通局長謝銘鴻今天赴議會交通部門備詢。記者林麗玉／攝影
台北市交通局長謝銘鴻今天赴議會交通部門備詢。記者林麗玉／攝影

北北基桃1200交通月票預計7月上路，台北市交通局長謝銘鴻今天在議會交通部門質詢表示，北北基桃1200月票，目前交通部正在審議中，預計5月26日就會有審查結果，目標7月1日實施，預估上路第一個月會有42萬人使用、今年9月成長到50萬人、民國114年目標年達到79萬人使用，北市一年負擔14.2億元。

議員陳賢蔚也問謝銘鴻，北北基桃1200月票上路，雙北1280月票也將結束，1280的成效好不好？謝表示，雙北實施1280月票，經調查私人運具的移轉比例約6.6%，也大幅降低通勤民眾的通勤負擔，這是雙贏，1280吃到飽月票實施至今，單月最高34萬人使用。

台北市議會交通部門質詢，議員陳賢蔚質詢北北基桃1200元月票進度，交通局長謝銘鴻表示，中央4月公布補助辦法後，北北基桃共同提出申請，5月12日就會去簡報，5月26日就會有審查結果出來，目標預計7月實施，針對定期票的使用須知等，過程中也都有不斷研擬，不過現在都談得差不多。對於市民想知道確切的相關資訊，預計中央5月26日公布審查成果，比較成熟才會對外公布，目標朝7月1日上路。

謝銘鴻表示，未來改成1200北北基桃上路後，加上桃園基隆，初期預估7月會有42萬人左右使用，過了9月應該可以成長到50萬人使用，還會逐年成長。

至於北市負擔經費，雙北1280吃到飽一年負擔10.24億元，之後1200月票因還要負擔桃園基隆經費，初估到民國114年會到負擔14.2億元，交通部希望上路後，每年會有5％的成長量，預估114年使用人數達79萬人，希望減輕年輕人負擔，也能減少私人運具使用。

交通部 北市 基隆

延伸閱讀

綠議員批未提報通勤月票補助方案 宜縣府：拚7月上路

Youbike2.0一車難求、事故率高 去年肇事300件

洗刷「行人地獄」標籤 北市府推多項政策保障行人安全

公共運輸定期票經費光北北基桃就破百億 王國材：爭取一般預算

相關新聞

影／直擊大巨蛋！議員現場玩棒球測試 草皮鋪設進度曝光

台北市議會教育委員會今天前往大巨蛋進行考察，大巨蛋草皮目前都已鋪設完成，民眾黨議員陳宥丞和國民黨議員詹為元還特地帶了球跟...

挑戰公權力？獨木舟闖新北禁區仙境蚯蚓坑

位在新北市石碇區的蚯蚓坑，為峽谷地形流域，陽光灑落波光粼粼如仙境般美麗，但過往常有民眾溺斃，導致2019年5月新北市府列...

乾隆皇帝超文青！玉筆筒題詩與兩杜切磋 翻轉詩中意境

乾隆皇帝也很文青！故宮南院今起推出文人情懷特展，展出3件國寶書畫及6件清代器物，其中，玉「楓林停車」筆筒以杜牧名詩《山行...

國內觀光逐漸復甦 新北稽查2觀光旅遊業者確保民眾權益

隨著疫情趨穩，生活恢復正常秩序，國內旅遊日漸頻繁。新北境內共計2家觀光遊樂業者，新北市觀旅局表示，市府一年稽查2次，確保...

考察大巨蛋／螢幕太小？遠雄：未來會加掛 拿使照為目標

台北市議會今天前往台北大巨蛋視察，民眾黨議員黃瀞瑩表示，以球迷角度來說螢幕感覺太小應該調整，對此遠雄副總經理楊舜欽回應，...

考察大巨蛋／白色椅子易令球隱形影響安全 遠雄：會再調整

台北市議會今天前往大巨蛋進行考察，民眾黨議員陳宥丞和國民黨議員詹為元特地帶了球跟手套現場玩起傳接球，形成另類「藍白合」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦