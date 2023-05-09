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台中藝文人次場次六都倒數 綠營：文化城拱手讓高雄

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起張玉嬿、黃守達、王立任與謝志忠要求市府加宣傳、建立台中大型活動品牌，把人潮帶進台中。記者陳秋雲／攝影
台中市議員左起張玉嬿、黃守達、王立任與謝志忠要求市府加宣傳、建立台中大型活動品牌，把人潮帶進台中。記者陳秋雲／攝影

郭台銘7日在高雄大造勢，並酸高雄以「演唱會經濟」無法養活兩百萬人，台中市民進黨議員指出，台中去年的藝文活動總參與人數是六都倒數第二，高雄總人次是台中的兩倍，另總場次台中在六都墊底，過去「文化城」的美名，恐要拱手讓人。

台中市議會今進行教育文化質詢，市議員黃守達、張玉嬿、王立任、謝志忠聯合質詢，指台中市2022年參與藝文活動總人次竟排行六都倒數第二，疫後進步幅度大幅落後其他五都。

黃守達說，文化部所公布各縣市藝文展演活動統計，台中市在2022年辦理6388個藝文活動，卻總計參加僅2200萬人次，六都排名倒數第二。新北辦6514場藝文活動約2900萬人次、台北6190場約3400萬人次、桃園5626場約1200萬人次、台南6271場約3000萬人次、高雄6526場4600萬人次。台中是全第二大城，但只贏桃園，倒數第二。

黃守達指出，去年疫情趨緩，六都藝文活動數明顯增加，台北、新北、台南參與人數都增加1000萬人次以上，桃園是六都之末，但增加人次也有一倍的漲幅，高雄藝文活動人數翻倍，從2千多萬成長來到4千多萬人次，台中是六都唯一退步的城市。

文化局長陳佳君說，台中未來的方向就是提升參加人次。黃守達認為，這就意味現在的努力不夠，且台中是第二大城，統計參加人次應該高出很多，而不是遠遠落後高雄。

張玉嬿表示，文化局應深入檢討，例如增加視覺藝術的塗鴨示範區，讓對塗鴉有興趣的民眾都能揮灑創意與想法。陳佳君說，台中市目前沒有設公立的塗鴉區，但民間的部分例如第二市場塗鴉隊，她也曾親自參加活動，以示重視。

王立任說，台中平均每萬人可參與的活動數約22.6場，六都倒數第二，去年平均每萬人享有的藝文活動場地數只有約0.9處，是六都倒數一，種種指標顯示市府對藝文發展的重視度不夠。

副市長王育敏表示，市府重視藝文發展，會持續下去。議員們要求市府加強宣傳，增加活動誘因，打造屬台中大型藝術節品牌，建構整體藝文活動環境，藉藝文相關展演將人潮帶入台中。

台中市 桃園 議員

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