考察大巨蛋／螢幕太小？遠雄：未來會加掛 拿使照為目標

台北市議會今天前往台北大巨蛋視察，民眾黨議員黃瀞瑩表示，以球迷角度來說螢幕感覺太小應該調整，對此遠雄副總經理楊舜欽回應，未來會請專業團隊進行加掛螢幕，但目前會先以拿到使用執照為目標。

黃瀞瑩認為，以球迷的角度來看確實是真的有點太小，因為以大巨蛋這麼大的球場來說，到時候會有很多的球迷、啦啦隊等，螢幕的大小應該要再調整一下。

楊舜欽回應，螢幕目前是台灣最大了，當然這是過去10幾年前的設計，遠雄再收到意見回饋後，有請結構技師針對梁柱牆板結構面承載先做計算，不過目前還是以拿到執照作為首要目標，草皮現在已舖設完成，載重機具目前無法進入球場，加上螢幕需要訂製、結構也要重算，待拿到使用執照後，再來加掛螢幕。