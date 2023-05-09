快訊

震撼！自揭曾犯「兒少性交防制條例」民進黨前發言人宣布退選

猴痘本土+14創新高！2萬瓶疫苗抵台 預計下周開打

北市A肝初驗結果弱陽性 羅一鈞：複檢陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

考察大巨蛋／白色椅子易令球隱形影響安全 遠雄：會再調整

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市議會上午視察大巨蛋，議員憂心，觀眾席椅子顏色若為淺色系，恐影響球員接球視線。記者蘇健忠／攝影
北市議會上午視察大巨蛋，議員憂心，觀眾席椅子顏色若為淺色系，恐影響球員接球視線。記者蘇健忠／攝影

台北市議會今天前往大巨蛋進行考察，民眾黨議員陳宥丞和國民黨議員詹為元特地帶了球跟手套現場玩起傳接球，形成另類「藍白合」，兩人測試後認為，觀眾席椅子顏色確實會影響接球視線，對此遠雄副總經理楊舜欽回應，目前燈光、色差跟正式完工後會有差異，之後會邀請球隊進行壓力測試，看實際回饋後再做調整。

詹為元丟完球後分享，人工草皮感覺起來彈跳滿穩定的，但有吃球的問題，他表示，大巨蛋屋頂偏白色，高飛球容易被吃掉，各國巨蛋也都有類似問題，但如果連座椅都是淺色系，球很容易消失在視野當中，對球員跟球迷來說都是滿大的挑戰。

陳宥丞打完後分享，今天試丟，燈光還沒有開的，椅套也還有用布蓋著，比較有防霧的作用，到時正式開打後觀眾席白色椅子，一定會有吃球的狀況，需要再檢討，不該等開打以後再來調整，會對球員安全有很大的影響。

楊舜欽表示，之前有請成棒隊來看，因為目前燈光時都還是臨時電、色溫也不一樣，需要等完工後，邀請球隊進行壓力測試，真正的燈光、色溫打下來，看實際影響後，再做調整。

大巨蛋 議員 考察

延伸閱讀

北市議會視察大巨蛋 議員投球、接球、撲球

影／直擊大巨蛋！議員現場玩棒球測試 草皮鋪設進度曝光

大巨蛋進度曝光！本壘板後方有通道 遠雄揭兩種功用

大巨蛋爭議／休息區上方設舞台 體育局：應援區不屬於國際標準範圍

相關新聞

影／直擊大巨蛋！議員現場玩棒球測試 草皮鋪設進度曝光

台北市議會教育委員會今天前往大巨蛋進行考察，大巨蛋草皮目前都已鋪設完成，民眾黨議員陳宥丞和國民黨議員詹為元還特地帶了球跟...

挑戰公權力？獨木舟闖新北禁區仙境蚯蚓坑

位在新北市石碇區的蚯蚓坑，為峽谷地形流域，陽光灑落波光粼粼如仙境般美麗，但過往常有民眾溺斃，導致2019年5月新北市府列...

國內觀光逐漸復甦 新北稽查2觀光旅遊業者確保民眾權益

隨著疫情趨穩，生活恢復正常秩序，國內旅遊日漸頻繁。新北境內共計2家觀光遊樂業者，新北市觀旅局表示，市府一年稽查2次，確保...

考察大巨蛋／螢幕太小？遠雄：未來會加掛 拿使照為目標

台北市議會今天前往台北大巨蛋視察，民眾黨議員黃瀞瑩表示，以球迷角度來說螢幕感覺太小應該調整，對此遠雄副總經理楊舜欽回應，...

考察大巨蛋／白色椅子易令球隱形影響安全 遠雄：會再調整

台北市議會今天前往大巨蛋進行考察，民眾黨議員陳宥丞和國民黨議員詹為元特地帶了球跟手套現場玩起傳接球，形成另類「藍白合」，...

「凍」起來有生機！母親節前夕北市議員提凍卵補助案

北市議會警政衛生委員會上午審議員提案，34至40歲女性凍卵補助政策。議員陳怡君指出，台灣面臨少子化國安危機，而女性的平均...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦