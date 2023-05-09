考察大巨蛋／白色椅子易令球隱形影響安全 遠雄：會再調整

台北市議會今天前往大巨蛋進行考察，民眾黨議員陳宥丞和國民黨議員詹為元特地帶了球跟手套現場玩起傳接球，形成另類「藍白合」，兩人測試後認為，觀眾席椅子顏色確實會影響接球視線，對此遠雄副總經理楊舜欽回應，目前燈光、色差跟正式完工後會有差異，之後會邀請球隊進行壓力測試，看實際回饋後再做調整。

詹為元丟完球後分享，人工草皮感覺起來彈跳滿穩定的，但有吃球的問題，他表示，大巨蛋屋頂偏白色，高飛球容易被吃掉，各國巨蛋也都有類似問題，但如果連座椅都是淺色系，球很容易消失在視野當中，對球員跟球迷來說都是滿大的挑戰。

陳宥丞打完後分享，今天試丟，燈光還沒有開的，椅套也還有用布蓋著，比較有防霧的作用，到時正式開打後觀眾席白色椅子，一定會有吃球的狀況，需要再檢討，不該等開打以後再來調整，會對球員安全有很大的影響。

楊舜欽表示，之前有請成棒隊來看，因為目前燈光時都還是臨時電、色溫也不一樣，需要等完工後，邀請球隊進行壓力測試，真正的燈光、色溫打下來，看實際影響後，再做調整。