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「凍」起來有生機！母親節前夕北市議員提凍卵補助案

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會警政衛生委員會上午審議員提案，34至40歲女性凍卵補助政策。圖／取自議會網站
北市議會警政衛生委員會上午審議員提案，34至40歲女性凍卵補助政策。圖／取自議會網站

北市議會警政衛生委員會上午審議員提案，34至40歲女性凍卵補助政策。議員陳怡君指出，台灣面臨少子化國安危機，而女性的平均生育年齡也有提高的趨勢，因此提案女性凍卵補助保障女性生育權，要求市府「凍」起來，她強調，有「凍」有機會。衛生局表示，會再研議。

陳怡君說，現在女性由於工作忙碌，往往錯過生育時機，因此有願意生育的女性便考慮凍卵，然凍卵費用昂貴，一個療程需要8至10萬，這也讓欲生育的女性卻步，錯過生育機會，也造成生育率下降，甚至產生國安問題。

陳怡君指出，她提案凍卵補助，對於計畫想生育的女性市民，經醫師正式評估後提出凍卵手術證明，便可向市府提出一次性的三萬元補助，另可在往後3年，申請1年5千元的卵子保存補助費，保障女性生育權。

陳怡君表示，公帑應花費在刀口上，因此也請教學者醫師，因此把凍卵分水嶺設定在34至40歲。因為女性卵巢在20至30歲最旺盛，30歲後，是卵巢功能下降的轉折期，女性若有生育的考量，就更應該要正視卵巢的健康與品質問題，甚至考慮凍卵。

陳怡君說：「你想不想生小孩？」才是決定是否凍卵的關鍵，如果有女性想生育，那麼市府也應為生育力盡一份責任，桃園市政府已施行凍卵補助計畫，台北市身為六都之首，也應該有所作為。陳怡君也要求市府「凍」起來，有「凍」有機會。

生育 凍卵 衛生局 母親節

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