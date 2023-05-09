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北士科估3.5萬人就業 密度為竹科11倍、內科5倍

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市政府預估，北士科未來能提供3萬5000個就業機會，議員認為，以25.3公頃面積計算，平均每公頃要塞入1398.3位員工，密度是竹科的11倍、內科5倍，要求重新估算。圖／聯合報系資料照片
台北市政府預估，北士科未來能提供3萬5000個就業機會，議員認為，以25.3公頃面積計算，平均每公頃要塞入1398.3位員工，密度是竹科的11倍、內科5倍，要求重新估算。圖／聯合報系資料照片

北市府自2009年規劃「北投士林科技園區」，面積25.3公頃，可提供3.5萬就業人口。議員指出，竹科面積1342公頃、17萬就業人口，平均每公頃126.7人，而北士科平均每公頃要塞1398.3人，密度是竹科11倍、內科5倍，卻無法說明預估方式。產發局承諾，會再1個月內重新計算，並提供資料給議會。

北市議員林延鳳今在財建委員會質詢時，提到市府聲稱北士科供3.5萬就業人口，但卻無人知道數字如何算出來，3月13日、4月21日透過索資詢問就業機會數，得到的答案皆是引用郝市府2009年核定公告之都市計畫書內容，對於園區內各產業將分別增加多少就業機會則毫無所悉。

林延鳳指出，北士科3萬5000個就業機會，若真如產發局長陳俊安所言，是透過都市計畫算出來的，也應當深入了解公式來源為何，細節內容又是如何，而非人云亦云，連「建物高度能夠容納的人數」這種說法都照單全收。

林延鳳舉例，新竹科學園區開發面積1342公頃，目前17萬就業人口計算，平均每公頃126.7位員工，何以北士科面積25.03公頃就能容納3.5萬位？等於平均每公頃要塞進1398.3位員工，密度是竹科的11倍，更是現在擁擠內湖科技園區的5倍。

「是就是，不是就不是」林延鳳認為，官員回答問題最基本的就是誠信，尤其北士科園區開發案是近15年受關注的重大政策，如果連數字計算來源都不了解、最基本底線都沒有恪守，應向台北市民道歉，北市府不僅要追究當年瞎掰數字的始作俑者，更應從現在開始就要積極招商。

林延鳳要求，蔣市府應說明4年內能創造多少就業機會，是貨真價實的「擴產投資」，而非從台北其他地方「遷移」、「挖東牆補西牆」，必須有效提振北士科就業環境，並還給士林、北投民眾一個可實現、不打高空的願景。

陳俊安答詢時坦言，北投士林科技園區就業人口確實為2009年計算基準，至今已經過10多年，時空背景不同，也找不到當時數字如何計算，但後續將參考其他科專用地與BOT案計算公式，重新討論計算，再給予符合現況的實際就業人數，大約2周到1個月會有結果。

北市 北投 都市計畫

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