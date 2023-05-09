公德心在哪？ 家用垃圾塞爆新北行人垃圾桶

隨著垃圾費隨袋徵收，台灣民眾逐漸養成作好資源回收、減少垃圾量以降低購買專用垃圾袋花費，但也有民眾投機取巧，將家用垃圾往行人垃圾桶塞。新北市福和運動公園垃圾桶就因此經常出現垃圾滿溢，高灘處對此表示將請保全加強巡查。

日前民眾前往新北市福和運動公園運動時，發現行人垃圾桶堆滿垃圾無人清理，一旁簡易廁所也因連日高溫發出陣陣惡臭，且周邊也堆置廢棄腳踏車及機車。質疑相關單位未做好管理責任。

高灘處對此表示，由於許多民眾在早晨運動的時候，會將家用垃圾帶至運動公園丟棄，導致此處垃圾桶總是被塞爆，若將垃圾桶收起，一旁簡易廁所也會被丟置許多家用垃圾。