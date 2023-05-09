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公德心在哪？ 家用垃圾塞爆新北行人垃圾桶

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
許多民眾在早晨運動的時候，會將家用垃圾帶至福和運動公園丟棄，導致此處垃圾桶總是被塞爆。記者李定宇／攝影
許多民眾在早晨運動的時候，會將家用垃圾帶至福和運動公園丟棄，導致此處垃圾桶總是被塞爆。記者李定宇／攝影

隨著垃圾費隨袋徵收，台灣民眾逐漸養成作好資源回收、減少垃圾量以降低購買專用垃圾袋花費，但也有民眾投機取巧，將家用垃圾往行人垃圾桶塞。新北市福和運動公園垃圾桶就因此經常出現垃圾滿溢，高灘處對此表示將請保全加強巡查。

日前民眾前往新北市福和運動公園運動時，發現行人垃圾桶堆滿垃圾無人清理，一旁簡易廁所也因連日高溫發出陣陣惡臭，且周邊也堆置廢棄腳踏車及機車。質疑相關單位未做好管理責任。

高灘處對此表示，由於許多民眾在早晨運動的時候，會將家用垃圾帶至運動公園丟棄，導致此處垃圾桶總是被塞爆，若將垃圾桶收起，一旁簡易廁所也會被丟置許多家用垃圾。

高灘處表示，目前已請保全加強巡邏勸導民眾勿在此棄置家用垃圾，另將加強清潔簡易廁所，並請環保局處理廢棄腳踏車及機車。另呼籲民眾家用圾圾需使用專用垃圾袋丟棄，以免隨意丟棄造成環境髒亂。

民眾抱怨簡易廁所也因連日高溫發出陣陣惡臭。記者李定宇／攝影
民眾抱怨簡易廁所也因連日高溫發出陣陣惡臭。記者李定宇／攝影

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