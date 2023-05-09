挑戰公權力？獨木舟闖新北禁區仙境蚯蚓坑

位在新北市石碇區的蚯蚓坑，為峽谷地形流域，陽光灑落波光粼粼如仙境般美麗，但過往常有民眾溺斃，導致2019年5月新北市府列為戲水禁區。而日前再度出現有人駕獨木舟在此划行爭取水域開放，認為政府只會禁止不會教導只會造成更多人溺斃，觀旅局表示闖入蚯蚓坑最高可開罰3萬元。

民間團體開放水域聯盟(開水聯盟)長期在台灣各地爭取水域權，認為水域屬於全民，政府不該隨意禁止而是應教導民眾當地水文及安全措施。

開水聯盟過往再冬山河、大湖公園、七星潭海域等爭取水域權。日前再闖有新北仙境美稱的石碇區蚯蚓坑，蚯蚓坑因陽光灑落波光粼粼美不勝收，吸引大批民眾戲水，但也因此導致過往常有民眾溺斃，進而被新北市觀旅局列為禁區。

開水聯盟召集人李元治表示，這次行動是告訴新北市府能夠用引導民眾學習方式安全親近水域，只會一昧禁止沒有用，民眾夏天還是會去玩水，新北市府應學習公告宣導知識，例如介紹當地特殊水文、碰到問題該如何處理、攜帶浮具下水等。

他說，許多民眾遇到離岸流或突遇急水流，都會下意識往下水點遊回，但最終容易導致水流對抗失去體力。遇到這種情況應順應水流伺機找到上岸點再上岸走回即可。夏天也因常有午後雷陣雨，下午時段最好不要在溪流玩水。政府應開放水域教育民眾，若有人溺水也較有機會被其他遊客救回。