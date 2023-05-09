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新北定向越野 林口搶頭香開跑

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
林口縱谷台地提供很好的越野性，選手體能受到高度考驗。圖／新北觀旅局提供
林口縱谷台地提供很好的越野性，選手體能受到高度考驗。圖／新北觀旅局提供

「2023探旅新北─定向越野活動」系列賽第一場前天在林口開跑，以「天空之城的夏之雪」為主題，將賽道引入鋪滿油桐花落的山徑，與路跑不同在於除要發揮體力，更考驗腦力判讀，過程也感受在地祕境之美。接下來每個月依序在瑞芳、新店、鶯歌及八里還有4場。

定向越野是「2025年雙北世界壯年運動會」指定競賽項目之一，新北今年首次舉辦賽事，從5月至9月依序在林口、瑞芳（6月11日）、新店（7月16日）、鶯歌（8月20日）及八里（9月24日）5區開跑，每場限額400名，鶯歌場5月20日報名。

新北市府秘書長邱敬斌說，活動把看地圖尋找打卡點的運動競賽融合觀光元素，引領民眾探索祕境；觀旅局長楊宗珉說，完賽禮「龍壽茶」是藉運動觀光發揚地方特色，讓民眾感受林口氣候及土質的特有風味。

林口區長廖武輝這次也參賽，他說，在開滿油桐花的新林步道及老公崎步道上競速，和路跑很不一樣。跑者也分享，定向越野真的是很創新的感受，過程更加有趣，跑起來更有動力。

體育主播田鴻魁擔任林口場代言人，鼓勵大眾體驗定向越野並表示，定向越野比賽形式跟路跑很不一樣，過程中須臨場判讀地圖資訊，自行規畫路線前往打卡點位，不只考驗體力速度，也考驗方向感及臨場規畫能力。

林口 越野

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