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巡察新北建設 監委提醒侯友宜：市政優先
監察院昨天表示，監察委員王麗珍、趙永清5月5日赴新北市巡察，關切三鶯文創整合計畫、捷運三鶯線及三鶯大橋改建工程進度、鶯歌產業風貌創新計畫執行情形。趙永清提醒，新北市長侯友宜動態為社會矚目焦點，更應秉持以市政、市民福祉為優先原則，使各項為民服務工作不受影響。
當天上午監委前往鶯歌區公所收受人民陳情案件，隨後聽取簡報。趙永清表示，捷運三鶯線、萬大線工程進度長期落後，勉勵市府持續努力，帶給民眾更便利的交通服務。
王麗珍表示，有關五股觀音坑溪橋工程屢傳工安意外，建議市府應該積極監督並研謀制度面、執行面改善措施，為勞工安全把關。另就近期新北市立殯儀館員工收賄弊案，市府應貫徹公務員廉政倫理規範要求，端正風紀。
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