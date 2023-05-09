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新北評估覓地 籌建國際棒球場

聯合報／ 記者張睿廷劉懿萱／新北報導

新北有400萬人口，擁有職棒富邦悍將新莊棒球場，過去卻只能辦資格賽和表演賽。市長侯友宜昨表示，已請相關人員評估，看能否在新北市找到比新莊棒球場更國際化的場地，還要離捷運近，好吸引投資。

新北市議會昨總質詢，民進黨市議員彭佳芸質疑，三重是孕育棒球選手的搖籃，卻沒被注意，新北甚至沒有國際棒球場。美國大聯盟認證台中市是棒球之都，台南市是名球星王建民故鄉，新北三重其實是棒球孕育的搖籃，卻不是棒球之都，許多國際賽都因硬體問題，無法在新北舉辦，因為新莊棒球場就是一座不合格的球場。

侯友宜說，新北如果可以找到一個比新莊棒球場更國際化、更好的地方，就能吸引人來投資。目前已請相關人員評估，一定要找到適當地點，離捷運系統近，才可以吸引更多人到場。

新北體育處長洪玉玲說，新莊棒球場依據教育部規定興建，是符合國際標準競賽規格場地，過去曾辦第21屆亞洲棒球錦標賽、第34屆世界盃棒球賽、世界棒球經典賽WBC第四小組資格賽及台北世大運等國際賽事，且新莊球場啟用後，也曾舉辦過亞錦賽、世界盃，包括古巴隊、日本職棒歐力士隊、大聯盟明星隊，球星如鈴木一朗、野茂英雄、小葛瑞菲等都曾造訪。

「新莊棒球場就是符合國際標準的球場」洪玉玲說，過去辦熱身賽、資格賽，大聯盟都派人查看球場，只是因大聯盟選手身價高、怕受傷，通常會要求草皮、紅土重鋪，議員指新莊球場不符合國際標準「很不專業」。

至於侯友宜要另蓋國際化球場，洪玉玲說，侯是看到國外新球場多結合旅館、商場等，甚至從飯店就能直接看球，所以認為新莊棒球場已建20年，可以思考再蓋一座結合更多設施，讓球迷不只看球才來。未來會比照日本模式，有捷運路網後，蓋球場帶動周邊發展及運動產業鏈，像板橋第二運動場BOT案一樣，先有球場再吸引旅館、商場等投資，不過國際棒球場需要面積較大，腹地要比綜合球場更大，合適場地是一大問題。

侯友宜 捷運

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