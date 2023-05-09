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北市自行車事故 去年2756件創新高

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北市全面改為YouBike2.0，大量增加站點，因租借量增加，自行車交通事故也大增。本報資料照片
台北市全面改為YouBike2.0，大量增加站點，因租借量增加，自行車交通事故也大增。本報資料照片

北市去年全面升級YouBike2.0、並普設站點，但隨車輛數增加，自行車交通事故也大增，人車爭道問題居高不下。據統計，去年北市自行車交通事故數創近5年新高，達2756件；近5年「人行道」上自行車肇事導致騎士或行人受傷數有300件，少數人肇事後逃之夭夭。民眾、議員要求市府加強管理，如在YouBike車身張貼編號辨識、或透過悠遊卡租借紀錄找人。交通局允諾1個月內研議可行性。

台北市議會昨天交通部門質詢，議員王欣儀調閱近5年自行車交通事故件數，2018年為2371件、2019年2499件、2020年2645件、前年則為2532件，不過去年增加到2756件，創近5年新高，且今年1至2月已有446件。

王欣儀質疑，行人走在「人行道」上，不是被機車騎士按喇叭，就是被自行車騎士按鈴催趕，還可能走在人行道被自行車撞傷，騎士還肇事逃逸，不知從何舉證起，只能自認倒楣。她要求交通單位拿出有效管理辦法，如在YouBike前後明顯處標示編號，若騎士肇事，民眾可記下編號，配合悠遊卡租借紀錄，找出肇事者舉發或提告，並加貼「行人優先」警語，提醒注意禮讓行人。

北市交通局長謝銘鴻表示，YouBike2.0車身貼編號要貼多大仍需研議，提醒行人優先是可行方案，未來會再增加人車分道，學校附近也會增設牽行牌面，也可考慮舉發後違規記點，他允諾1個月內與微笑單車公司討論可行性。

另外，根據最新統計，北市YouBike2.0有1.3萬輛，今年3月平均每車租借次數高達309次，平均每車月租累計時間達7867.9分鐘，比今年2月231次、4433.4分鐘高出許多；今年3月平均每車日周轉率高達9.97次，較去年2月的2.8次，高出3倍多。

議員認為，依照交通局擴增車數計畫，2026年底目標總數為2萬6千輛，周轉率才可能降至6次左右的目標值，要求市府提前1年將車輛全數補足。局長謝銘鴻表示，今年底會先完成1780輛布設，讓無法借到車輛的狀況降低，北市府與微笑單車合約到2025年到期，會考慮以新約或重談合約，加速處理缺車問題。

自行車 北市 人行道

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