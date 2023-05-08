辯稱不知法源無效 北市罰非法日租套房775萬元

台北市觀傳局表示，今年非法經營旅館業，俗稱日租套房，至4月底已罰75件、金額達新台幣775萬元；且民眾就算主張不清楚法源並提訴願，仍無成功案例，呼籲勿以身試法。

北市觀傳局今天發布新聞稿表示，依據發展觀光條例，收取費用並將建物提供他人「以日或週」住宿，屬經營旅館業行為，依法應先旅館業設立登記，違者將處10萬至50萬元罰鍰。

觀傳局表示，查獲非法經營案件中，6成以上是在Airbnb網站刊登出租房源，民眾於受罰前表示不知其行為於國內是非法，但其實Airbnb平台上均有提醒民眾，在出租台灣房源前應確認是否符合「發展觀光條例」相關規定。

觀傳局也說，截至目前，案件受處分人主張不清楚相關法源並提出訴願，仍無成功案例；即使經法院訴訟，也無減低罰鍰或撤銷罰單。民眾若有刊登房源行為者，請先查證房源刊登與經營行為是否合法，才能免於高額罰款，觀傳局也將持續稽查，查獲非法經營絕對依法處分。