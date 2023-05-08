新北推再生能源 太陽光電107到111年成長冠六都

新北市政府經發局長何怡明表示，新北市推動再生能源，去年太陽光電裝置容量成長率達82.57%，成長率為六都第1，從107到111年為止，新北市太陽光電裝置容量成長率達539.87%，也為六都之冠。

經發局今天發布新聞稿指出，民進黨議員卓冠廷在新北市議會進行市政總質詢中質疑新北市再生能源成效不佳，何怡明表示，新北市推動太陽光電不遺餘力。

她表示，新北市積極推動再生能源，包含太陽光電、地熱及風力，以太陽光電為例，新北市不只是北部第1個辦理公有案場標租設置太陽光電的縣市，也是全台第1個在公有建物上導入太陽光電公民電廠機制的地方政府。

她表示，去年太陽光電裝置容量成長率達82.57%，成長率為六都第1，以107年到111年，新北市太陽光電裝置容量成長率達539.87%，也為六都之冠。

她表示，預計於2025年太陽光電裝置容量量達140MW，2030年達180MW。新北市自102年度起推動太陽光電發展，原以於2025年太陽光電裝置容量量達100MW為目標，提前於2022年達成目標，預定2025年可達140MW，2030年達180MW。

她表示，除了太陽光電外，風力發電部分，新北市目前共有9支風力發電機組，裝置容量達13.34MW；位於大屯山地熱資源區的「金山硫磺子坪」，為新北首座地熱示範區，預計112年底前啟動，預估地熱設置量達4MW以上。