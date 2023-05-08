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噪音車擾民不停 汐止同興路將增設噪音科技執法

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
新北市議員廖先翔就邀集市府環保局和警察局等相關人員到汐止區福德一、二路和同興路會勘，研擬裝設噪音取締的科技執法裝置。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員廖先翔就邀集市府環保局和警察局等相關人員到汐止區福德一、二路和同興路會勘，研擬裝設噪音取締的科技執法裝置。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區福德一、二路和同興路一帶居住人口密集，有民眾反應晚上會有改裝汽、機車奔馳經過產生噪音，讓民眾深受困擾，因此今(8)日上午新北市議員廖先翔就邀集市府環保局和警察局等相關人員現場會勘，研擬裝設噪音取締的科技執法裝置。

新北市議員廖先翔表示，一直以來都有要求警方碰到聲音比較大的車輛，主動去巡查有無改裝情形，也有安排環保局做聯合稽查，但是這都需要人力執行，這幾年新北市開始有偵測噪音的科技執法，透過專業的儀器，偵測到噪音超標的車輛就拍照取締，目前有民眾反應福德一、二路，同興路一帶，沒有看到科技執法的設置，所以希望在這人口密集區裝設噪音的科技執法。

相關路段的噪音取締科技執法裝置設置完成後，將不會另行公告，以免讓違規的車主了解設置路段從而進行閃避的行為，警方也會持續加強噪音車輛的取締工作，維護民眾生活安寧。

噪音 科技執法

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