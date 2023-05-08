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淡水福德里慶祝母親節很溫馨 孝親沐足奉茶活動

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區福德里舉辦了孝親沐足奉茶慶祝母親節活動，傳達子女感恩的心。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區福德里舉辦了孝親沐足奉茶慶祝母親節活動，傳達子女感恩的心。 圖／紅樹林有線電視提供

為讓辛苦的媽媽們能夠感受到子女的孝心，新北市淡水區福德里於里內舉辦了孝親沐足奉茶慶祝母親節活動，由於里長吳穎綸在五年前就在某個社區活動中，幫自己的母親洗腳，而在當上里長之後也決定要以古禮儀式舉辦，帶著里內的居民，傳達子女感恩的心。

活動現場還有許多的二手市集攤位，里長也號招許多志工來參與讓這場活動充滿富豐的內容。

福德里長吳穎綸表示，在充滿溫馨的五月感恩季裡，歡慶母親節，這次與臺北基督學院、關渡長老教會、信友堂關渡自強分堂共同合作，特舉辦孝親沐足奉茶活動，也是福德里首次以古禮儀式舉辦，透過身體力行傳遞給下一代正確的價值觀，也傳達我們對父母知恩、念恩、進而感恩、報恩的心。

現場有許多里民也都來參與並且表示，能夠帶著媽媽來感受子女的孝心，也讓媽媽過一個開心的母親節。

里長吳穎綸指出，母親節是傳承孝道的最佳時機，透過在媽媽面前奉茶與獻花感謝這一路上為子女擋風遮雨拉拔長大，表達對母親最深的感謝。

現場報名參加洗腳的人裡不少是孫子幫阿嬤洗腳，也有媳婦幫婆婆洗腳，此舉充分展現兒女感恩和孝道精神，也展現兒女老、中、青代孝道的傳承。

子女 母親節

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