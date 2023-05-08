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雙溪模範母親表揚有亮點 百歲人瑞五代同堂好溫馨

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區公所舉行模範母親表揚活動，其中模範母親簡郭連里，已是百歲人瑞，目前五代同堂，無私奉獻，也獲得鄰里讚許。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所舉行模範母親表揚活動，其中模範母親簡郭連里，已是百歲人瑞，目前五代同堂，無私奉獻，也獲得鄰里讚許。 圖／觀天下有線電視提供

為歡慶母親節，雙溪區公所舉行模範母親表揚活動，由區長林銚傑頒獎給13位模範母親，其中模範母親簡郭連里，已是百歲人瑞，目前五代同堂，子女兒孫皆事業有成，今年獲得區級模範母親代表堪稱為子女之表率。

一年一度雙溪區母親節表揚活動，現場有許多精采的演出，有熱情的歌舞表演為母親節增添溫馨氛圍。媽媽們戴上花圈盛裝打扮、漂漂亮亮的走上紅毯，展現屬於自己魅力。

此外，還有平溪樂齡學習中心-黑金歲月舞蹈團演出天燈祈舞，以及建興公共托老中心長輩們帶來的活力有氧甜甜圈-我也行!也展現銀髮的熱血活力，為活動揭開序幕，現場嗨翻天，贏得觀眾滿堂采！

今年由各里推薦，接受表揚的模範母親共有13位，其中最高齡是百歲人瑞簡郭連里，出生於日據的年代，幼時清貧，婚後家境艱難，且她未曾進入學校讀書，所以很羨慕讀書人，經常告誠自己的子女要認真讀書。憑藉永不認輸之堅忍毅力，熬過貧困生活，從不怨天尤人，平日待人誠懇，嚴守賢淑美德，目前五代同堂，子女兒孫皆事業有成。隨著歲月的增長，郭女士依舊不減對子女的疼愛，無私奉獻，也獲得鄰里讚許，今年獲得區級模範母親代表堪稱為子女之表率。

雙溪區區長林銚傑表示，這次獲選的13位每個人的背後都有一段動人溫馨的故事，家庭的融洽、子女的非凡都來自於那位堅毅付出的母親，孩子們因母親無私無悔而茁壯，因母親無怨奉獻而不凡。

子女 模範母親

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