「機退2.0」惹民怨 蔣萬安：持續溝通但對的事情會堅持

台北市日前推出機車退出騎樓2.0計畫，引發騎樓業者、機車族抱怨，認為北市機車位不足，這樣更難停車。市長蔣萬安強調，政策剛開始執行，市民會有不同意見很正常，會持續來做溝通，但對的事情，北市府會堅持。

蔣萬安說，交通規劃及行人安全一直是他的政見重點，他上任後，就請交通局、工務局一定要以行人為核心，用「人本交通」思維改善交通，包括嚴格取締汽機車不禮讓行人、加強路口人行道違停執法。在機車退出騎樓2.0計畫方面，目前撤除在人行道上的機車格，並用機車彎的方式避免機車騎上人行道。

蔣萬安說明，通學巷部分，行人早開5-10秒綠燈已設置332處，預計9月全市學校周邊通學通道都會完成，另外還有24所學校已經完成示範的通學步道。