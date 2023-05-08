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新北永和大陳都更單元1、4拚Q3簽約 公辦駐點服務處擴大今啟用

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「推陳·出新站」駐點服務處全新落成，用更舒適的洽談空間提供在地居民專業諮詢與協助。圖／新北住都中心提供
「推陳·出新站」駐點服務處全新落成，用更舒適的洽談空間提供在地居民專業諮詢與協助。圖／新北住都中心提供

新北永和的大陳地區都更案是今年以來最大規模都更招商案，引發矚目，公辦都更駐點服務處近2年，每天都有不少居民詢問都更進度。新北住都中心表示，為更完善服務更多民眾，已於附近擴大成立新服務處，今天啟用。

住都中心表示，前年6月在大陳地區成立公辦都更駐點服務處「推陳·出新站」，提供在地居民諮詢與協助，開張近兩年，每天都有街坊鄰居前去關心都更進展。為持續深耕在地、提供更好的服務空間，中心選定距離舊址步行約1分鐘的保福宮旁成立新駐點服務處，今正式啟用。

住都中心副執行長錢奕綱表示，中心持續推動大陳地區公辦都更案，目前更新單元3已完成都市更新計畫報核，市府審議進入尾端，更新單元1、4也於今年2月公告招商，預計第三季評選出最優申請人，即與興建廠商簽約。

住都中心補充，「推陳·出新站」位於新北市永和區永平路302巷32弄2號「仁愛柏麗」1樓，每周一至五上午9時至晚間6時開放，全新落成的駐點服務處提供更舒適的洽談空間，營造溫馨、便民、活力的環境，盼陪伴近千名住戶邁向重建。

「推陳·出新站」位於新北市永和區永平路302巷32弄2號1樓。圖／新北住都中心提供
「推陳·出新站」位於新北市永和區永平路302巷32弄2號1樓。圖／新北住都中心提供

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