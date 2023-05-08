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新北公有市場結合旅遊路線 集章留言可抽東京來回機票

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北推出「青春這young行-市場待你去旅行」活動，除製作「新北市場旅遊指南」在市場及網站供取用外，也推出兩抽獎活動。記者李成蔭／攝影
新北推出「青春這young行-市場待你去旅行」活動，除製作「新北市場旅遊指南」在市場及網站供取用外，也推出兩抽獎活動。記者李成蔭／攝影

傳統市場過去總給人髒亂惡臭的刻板印象，新北近年持續翻新或改建，盼吸引二代傳承，近期更推市場結合美食、景點等多條主題旅遊路線，除推廣傳統市場經濟外，更要讓民眾感受在地人情味；民眾近期若在路線中線留言卡或集章還能抽獎，最大獎可抽東京雙人來回機票

新北公有市場聯合聯合總會理事長林文貴指出，傳統市場環境過去還未完善，年輕顧客都跑到超市或大賣場，攤商二代也不願意接手，市府近年從廁所到環境等都做改造，現代化市場逐漸整潔、清潔、明亮。

新北副市長劉和然表示，新北38座公有市場中，過去四年完成十座改造、八座改建，給民眾及攤商更舒適空間，現在更要因應時代與消費型態協助傳統市場轉型與永續，尤其市場是在地文化的重要節點，這次活動要讓民眾在過程中感受不同特色及人情味。

市場處說明，這次推出「青春這young行-市場待你去旅行」活動，除製作「新北市場旅遊指南」在市場及網站供取用外，也推出兩抽獎活動，即日起至6月30日為止。

「集獎章活動」，民眾只要造訪任兩座公有市場，並將蓋有兩個不同市場印章的明信片在7月3日前寄回即可抽獎，最大獎是巧攜投影機；專屬「FB/IG濾鏡」則是民眾拍下任一公有市場濾鏡合照，並到「來新北逛菜市」臉書粉專指定貼文下留言及上傳照片即可抽獎，頭獎日本東京雙人來回機票。

市場處補充，將持續評估各公有市場的改造或改建，目前經評估，今年確定啟動「中和和平街黃昏市場」、「瑞芳美食廣場」等公有市場的翻新或改建。

新北推出「青春這young行-市場待你去旅行」活動，推市場結合美食及旅遊路線。記者李成蔭／攝影
新北推出「青春這young行-市場待你去旅行」活動，推市場結合美食及旅遊路線。記者李成蔭／攝影
新北推出「青春這young行-市場待你去旅行」活動，最大獎抽東京來回機票。記者李成蔭／攝影
新北推出「青春這young行-市場待你去旅行」活動，最大獎抽東京來回機票。記者李成蔭／攝影
新北推出「青春這young行-市場待你去旅行」活動，推市場結合美食及旅遊路線。記者李成蔭／攝影
新北推出「青春這young行-市場待你去旅行」活動，推市場結合美食及旅遊路線。記者李成蔭／攝影
新北副市長劉和然。記者李成蔭／攝影
新北副市長劉和然。記者李成蔭／攝影
新北推出「青春這young行-市場待你去旅行」活動，除製作「新北市場旅遊指南」在市場及網站供取用外，也推出兩抽獎活動。記者李成蔭／攝影
新北推出「青春這young行-市場待你去旅行」活動，除製作「新北市場旅遊指南」在市場及網站供取用外，也推出兩抽獎活動。記者李成蔭／攝影
新北公有市場聯合聯合總會理事長林文貴也到場支持。記者李成蔭／攝影
新北公有市場聯合聯合總會理事長林文貴也到場支持。記者李成蔭／攝影

傳統市場 機票

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