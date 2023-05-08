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鶯歌鳳鳴夜市剛開5天就歇業 新北：住宅區不能做攤集區

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市鶯歌區鳳鳴重劃區夜市，才剛開幕5天卻因為沒申請核准，市府上周四聯合稽查後暫停歇業。圖／擷取自鶯歌鳳鳴重劃區臉書
新北市鶯歌區鳳鳴重劃區夜市，才剛開幕5天卻因為沒申請核准，市府上周四聯合稽查後暫停歇業。圖／擷取自鶯歌鳳鳴重劃區臉書

新北市鶯歌區鳳鳴重劃區夜市，才剛開幕5天卻因為沒申請就營業，市府上周四聯合稽查後勒令停業。新北市場處說，鳳鳴夜市用地為住宅區，依土管法不能做攤販集中場，已勸導業者停業。由於鳳鳴重劃區多為住宅區，幾乎沒有市有地，市場處說，攤商要申請的話，公共設施保留地較有機會。

鳳鳴夜市位於重劃區鳳福路，每周二四開張，但5天前剛開幕卻因沒申請歇業。市場處說明，該用地為住宅區，依法不能做攤販集中場，上周四已經去勸導，並請業者另找他地申請核准。市場處指出，鳳鳴重劃區內多數為待開發的住宅區，能申請作為攤集區的較少，若業者想申請的話，公共設施保留地較有機會。

新北城鄉局管理科長張記恩說，據都市計畫法規定，住宅區不能設置攤集區，業者若屢勸不聽，將處6萬以上，30萬以下罰鍰，得連續開罰。至於哪裡能合法申請，張說可以找公保地，只要暫時沒有開發計畫，經申請核准就能開業。

在地民眾說很可惜，本來多一處夜市可以逛，他認為既然土地還沒開發，做夜市讓有吃喝好去處有何不可。也有其他居民認為。前幾日曾去逛過鳳鳴夜市，場地太小、攤位不多，部分攤位大排長龍導致動線亂。

夜市 重劃區

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