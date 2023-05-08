術前念阿彌陀佛！基議員急性心肌梗塞 及時裝支架保命

基隆市議員張耿輝日前因急性心肌梗塞就醫，動手術裝設支架保住一命。他說，以前就會覺得胸悶，但不太當回事，沒想到會險些送命。提醒民眾要注意自身健康，有狀況要儘早就醫。

張耿輝回憶病發過程，5月2日凌晨覺得胸痛睡不著，起床走來走去，躺下又起來幾趟 ，覺得不對勁，叫醒妻子陪他掛急診，但檢查5、6個小時，未發現心肌梗塞症狀，一度懷疑是胃食道逆流引起胸悶。

醫師建議可住院，但張耿輝想到還有「行程」要跑，決定拿藥返家，結果途中就嘔吐。他再去找熟識的診所醫師看診，醫師說吃藥沒緩解，就要去大醫院就醫。

張耿輝2日下午跑完行程，當晚吃飯時狂吐，家人聯絡診所醫師，被告知趕快送去大醫院，馬上前往位在新店的台北慈濟醫院急診。醫師檢查發現是典型的急性心肌梗塞，立刻安排開刀。

張耿輝說，他是第一次住院動手術，難免緊張。他是慈濟榮譽董事，被推進手術室前，心中一直默念「阿彌陀佛」，請佛祖不要「太早把我收回去」。

兩個半小時的手術因為沒有全身麻醉，可以聽到醫療團隊的對話，心有餘悸。醫師術後說，如果再晚半天就醫可能「就完蛋了」，因為心臟缺氧猝死或成為植物人。