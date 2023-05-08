聽新聞
test
0:00 / 0:00
運動會授旗侯友宜差點揮到選手 網笑：打擊學生不手軟
新北市長侯友宜日前在112年全國原住民族運動會授旗，不料過程中發生小插曲。侯揮舞旗幟時，因與後面選手距離較近，疑似揮到後面選手頭部側邊，選手眼明手快閃開，影片放上網引發熱議，網友笑稱「打擊學生不手軟。」新北原民局說，當下侯馬上去關心學生，對方表示沒事，事後還有跟侯互動。
112年全國原住民族運動會3月24日至27日在台北市舉行，新北共825位選手及隊職員投入。侯友宜3月20日為授市旗給總教練林慶勝，預祝旗開得勝。
不料過程中發生小插曲，因與後面選手距離較近，疑似揮到後面選手頭部側邊，而選手眼明手快閃開，侯也回頭查看情況，引發熱議，網友笑稱「打擊學生不手軟」、「學生表示說好不拿武器的」。
新北原民局說，全國原住民族運動會為原住民族兩年一次的運動盛事，當天因市長與選手距離較近，但並未打到，會後也有關心學生情況，他表示沒事，事後還有跟市長互動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言