運動會授旗侯友宜差點揮到選手 網笑：打擊學生不手軟

新北市長侯友宜日前在112年全國原住民族運動會授旗，不料過程中發生小插曲。侯揮舞旗幟時，因與後面選手距離較近，疑似揮到後面選手頭部側邊，選手眼明手快閃開，影片放上網引發熱議，網友笑稱「打擊學生不手軟。」新北原民局說，當下侯馬上去關心學生，對方表示沒事，事後還有跟侯互動。

112年全國原住民族運動會3月24日至27日在台北市舉行，新北共825位選手及隊職員投入。侯友宜3月20日為授市旗給總教練林慶勝，預祝旗開得勝。

不料過程中發生小插曲，因與後面選手距離較近，疑似揮到後面選手頭部側邊，而選手眼明手快閃開，侯也回頭查看情況，引發熱議，網友笑稱「打擊學生不手軟」、「學生表示說好不拿武器的」。

新北原民局說，全國原住民族運動會為原住民族兩年一次的運動盛事，當天因市長與選手距離較近，但並未打到，會後也有關心學生情況，他表示沒事，事後還有跟市長互動。