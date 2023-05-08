「最美里長」陳紫渝曬新髮型 粉絲驚豔：哪個名模？

新北市永和區永福里長陳紫渝因神似韓國知名女藝人「IU」，去年參選後爆紅，有不少忠實粉絲。她近日於社群平台上傳一張照片曬「新髮型」，指出「高二前」都是如此直髮，不知道該不該留回去，引發大批網友討論，幾乎都直誇「怎樣都好看」。

陳紫渝目前是永福里長，除最早粉專經營里政外，還有以生活為主的臉書及ig粉專，她近日在ig及臉書「生活版」粉專上傳一張「高二前」髮型的照片，照片中身穿細肩帶上衣，大眼直盯鏡頭，展示罕見的直髮造型。她在動態上說，從高二燙捲到現在，不知道是不是該留回直髮，「（直髮）這樣看是滿新鮮的」。