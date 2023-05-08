北市7河濱塗鴉區塗白 開放新一輪創作

北市水利處表示，河濱公園內的7處堤壁塗鴉區已恢復成空白牆面，歡迎市民前往創作，並提醒百齡右岸河濱公園中山橋下塗鴉區已取消，勿再前往。

水利處指出，目前在北市共有7處河濱塗鴉區，以4個月為一期，定期將塗鴉牆刷白後，再開放市民創作，意即塗鴉牆上的作品最長可以保持4個月，但若有不雅文字、圖案及政治性語言字體，仍會即時加以清除。

水利處說，塗鴉區面積最大的是在南港區的成美左岸塗鴉區，面積達2120平方公尺，第2則是松山區的觀山塗鴉區，另外在美堤、福和、景美、成美右岸以及迎風河濱公園也設有塗鴉區。

水利處特別提醒，原百齡右岸河濱公園中山橋下塗鴉區，因鄰近中山橋歷史建物舊址，目前已取消開放塗鴉牆，請改經其他塗鴉區創作、勿再前往該地。

水利處表示，在未公告開放塗鴉地點塗鴉屬於非法行為會被取締處罰，環保局將依據廢棄物清理法第27條第2款要求行為人清除外，並依同法第50條可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，從重處罰。