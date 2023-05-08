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民進黨團拍形象照 喊「侯友宜市長 出來打球！」

聯合報／ 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
民進黨團在新北市議會拍出形象照，提到「侯友宜市長，出來打球」。國民黨團反酸，民進黨把議場當秀場，根本不是仿效造浪者，反而比較像造謠者。圖／擷自卓冠廷臉書
民進黨團在新北市議會拍出形象照，提到「侯友宜市長，出來打球」。國民黨團反酸，民進黨把議場當秀場，根本不是仿效造浪者，反而比較像造謠者。圖／擷自卓冠廷臉書

新北市本周總質詢，民進黨正國會、湧言會議員在昨傍晚開會討論戰術，還拍下形象照，提到「侯友宜市長，出來打球」。新北國民黨團副書記長江怡臻回應，民進黨連日抹黑追打侯友宜，甚至把議場當秀場，根本不是仿效造浪者，反而比較像造謠者。

民進黨新北市議員卓冠廷在臉書貼出照片，提到「侯友宜市長，出來打球，明天開始為期三天，就是新北市議會民進黨團幹事長總質詢小組的質詢時間！」

卓冠廷說，近期總質詢下來，已經看到侯友宜在面對民意、民代的時候，就是搬出千篇一律的鬼打牆、打馬虎、打太極。

卓冠廷指出，侯友宜似已準備落跑參選總統，人民在乎的是，市政打算擺爛到什麼程度，人民好奇的是，侯對國政到底有多了解？「我們共同的問題，是你夠不夠格。」

江怡臻表示，綠營連日抹黑追打侯友宜，甚至把議場當秀場，根本不是仿效造浪者而比較像造謠者，所謂的直球對決，不如針對新北市政問好問滿，回到自己選舉時受選民託付的初心，一起為新北市而努力。

侯友宜 民進黨

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