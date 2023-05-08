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新莊棒球場不夠國際化 侯友宜：派人找新場地了

聯合報／ 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，在思考棒球場問題，已請相關人員評估，看能否在新北市找到比新莊棒球場更國際化的場地。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜表示，在思考棒球場問題，已請相關人員評估，看能否在新北市找到比新莊棒球場更國際化的場地。記者張睿廷／攝影

新北市議會今總質詢，民進黨新北市議員彭佳芸質疑，三重是孕育棒球選手的搖籃，卻沒被注意，新北甚至沒有國際棒球場。市長侯友宜回應，自己也在思考這個問題，已請相關人員評估，看能否在新北市找到比新莊棒球場更國際化的場地，還要離捷運近，好吸引投資。

彭佳芸說，美國MLB認證台中市是棒球之都，台南市則是棒球員王建民的故鄉，新北三重其實是棒球孕育的搖籃，為什麼新北不是棒球之都，許多國際賽都因硬體問題，無法在新北舉辦，因為新莊棒球場就是一座不合格的球場。

侯友宜說，新北如果可以找到一個比新莊棒球場更國際化、更好的地方，就能吸引人來投資。目前已請相關人員評估，一定要找到適當地點，離捷運系統近，才可以吸引更多人到場。

彭佳芸指新北市將成立體育局，好奇編列的經費、員額是否都已經估算出來？畢竟這需要龐大的預算，但今年稅收減少，市府是否要舉債？還是請各機關分錢出來成立體育局？

侯友宜表示，市府已經提出基本額度開始估算，未來在這塊可能要承攬更多業務，如果要擴大辦理，預算就要擴大，會向中央爭取相關預算。

侯友宜指出，會讓體育局在明年最起碼能辦活動、培養人才，這些經費一定要編進去，如果預算需要調整就調整，如還有不足的地方，會請財政局全力規畫負責。

侯友宜 彭佳芸

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