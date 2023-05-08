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八里紅水仙溪正名 「紅」其來有自

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
八里區長坑里前後任里長洪啟誠（左）、洪煜豪（右）於正名後的紅水仙溪前合影。圖／新北水利局提供
八里區長坑里前後任里長洪啟誠（左）、洪煜豪（右）於正名後的紅水仙溪前合影。圖／新北水利局提供

位於新北市八里區及林口區的「水仙溪」原名「紅水仙溪」，為何突然遭改名已不可考，但改名後不只缺乏原意，地方事務上也難引起民眾共鳴。新北水利局表示，經協助向中央反映後，已於今年由經濟部公告正名回「紅水仙溪」，獲得地方人士一致肯定。

水利局指出，「水仙」台語發音意指溪水發源於富含紅土的林口台地，水流因而長年呈現紅褐色而來。上屆長坑里長洪啟誠於去年7月10日八里區行動治理座談時向市長侯友宜表達，「紅水仙溪」世代流傳皆為地方所知，後遭更名為「水仙溪」，里民都希望能予以正名。

水利局長宋德仁說，經濟部於1990年1月公告名稱為水仙溪，因年代久遠，採用「水仙溪」緣由已不可考，但經過查證地方史實資料，發現2006年由當時八里鄉公所編纂的「八里鄉志」內，有關溪流概述及河川整治相關章節確實均為「紅水仙溪」一詞。

宋德仁表示，水利局耗時半年多與內政部函詢地名事宜，並同時向經濟部函詢河川更名事宜，數次溝通後，終於在今年2月9日獲經濟部公告將原本的「水仙溪」正名為「紅水仙溪」，以符地方期盼。

水利局分享，今年4月20日特別拜訪長坑里現任里長洪煜豪，意外發現他與前里長洪啟誠為爺孫關係，讓這次更名有著世代傳承的意義。兩人也說，正名「紅水仙溪」後，里內耆老都很高興，後續在溝通、推動地方事務上也更能引起在地民眾的共鳴。

水利局於今年4月20日拜訪長坑里前里長洪啟誠，了解對於紅水仙溪正名後的看法。圖／新北水利局提供
水利局於今年4月20日拜訪長坑里前里長洪啟誠，了解對於紅水仙溪正名後的看法。圖／新北水利局提供
八里鄉志內涉及溪流工程有「紅水仙溪」正名的依據。圖／新北水利局提供
八里鄉志內涉及溪流工程有「紅水仙溪」正名的依據。圖／新北水利局提供
2006年由八里鄉公所編纂之「八里鄉志」。圖／新北水利局提供
2006年由八里鄉公所編纂之「八里鄉志」。圖／新北水利局提供

水利局 八里

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