預防登革熱 北市今動員千名志工清除孳生源

梅雨季節到來，蚊蟲開始活躍，北市環保局提醒，每年5至6月常有連續性降雨，雨後易有積水容器，成為登革熱病媒蚊的孳生源，為提前預防登革熱，今日動員12行政區，逾千名環保志工，舉辦「全市孳生源清除日」，加強檢查住家盆栽、容器與周邊環境積水狀況，避免病媒蚊繁殖。

北市府統計，1月至3月，環保局針對全市定期進行噴藥消毒工作已進行562次；自5月起，每里提升為每2個月噴藥1次，加強鄰里全面消毒。北市蚊媒監測中心導入科技防疫，於車站、住宅區、商業區、近山區住宅及近農地住宅等佈設誘殺桶及誘卵桶，長期監控病媒蚊分布及密度，確實掌握病媒蚊活動強度。

北市環保局表示，天氣逐漸炎熱潮濕，也是蚊子大軍出動的時候，只要0.5公分的雨後積水，蚊卵就能成功孵化為蚊子幼蟲（孑孓），有機會成為病媒蚊。除蚊之道首重清源，不讓孑孓生長就能減少成蚊數量，進而避免傳播登革熱。

環保局今結合衛生、民政等單位，在孳生源清除日活動中，向民眾說明居家環境中容易忽略的孳生源，例如家戶普遍利用種植盆栽綠化環境，但是盆栽底盤容易形成積水，必須定期清洗並保持乾燥，而水耕盆栽則應定期換水，清除積水容器的水可以倒在平坦地面使其乾燥。

另外，像是屋頂天溝、樹穴、車棚帆布或2樓以上的陽台盆栽底盤等位於高空的孳生源，更是不能放過，環保局提醒，民眾應定期巡查，避免防疫漏洞，在清理居家環境孳生源時，記得穿著長袖衣褲或噴灑防蚊液，保護自己不被蚊蟲叮咬。