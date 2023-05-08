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新北首場定向越野林口開跑 五月雪中考驗體力及腦力

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北觀旅局今年首度推出「2023探旅新北-定向越野活動」系列賽，5到9月每月舉辦1場。圖／新北觀旅局提供
新北觀旅局今年首度推出「2023探旅新北-定向越野活動」系列賽，5到9月每月舉辦1場。圖／新北觀旅局提供

「2023探旅新北—定向越野活動」第一場系列賽昨在林口開跑，以「天空之城的夏之雪」為主題，將賽道引入舖滿油桐花落的山徑，與路跑不同在於除要發揮體力，更考驗腦力判讀，過程也感受在地秘境。活動接下來還有四場，每個月依序在瑞芳、新店、鶯歌及八里等地辦理。

競賽組男子冠軍得主戴先生分享，這次有感受到活動與以往不同，不僅拿到林口在地的特色茶種「龍壽茶」作為完賽禮，還獲得多項豐富好禮。其他民眾也分享，定向越野真的是很創新的感受，過程更加有趣，跑起來也更有動力。

新北市政府秘書長邱敬斌表示，活動把看地圖尋找打卡點的運動競賽成功融合觀光元素，引領民眾探索秘境；觀旅局長楊宗珉也說，完賽禮「龍壽茶」是藉運動觀光發揚地方特色，讓民眾感受林口氣候及土質的特有風味。

林口區長廖武輝這次也參賽並分享，這次開心在開滿油桐花的新林步道及老公崎步道上競速，林口除充滿青春氣息宜居外，還有林山觀音寺、三井OUTLET、王子創意文具國等知名景點。

體育主播田鴻魁這次擔任林口場的代言人，他鼓勵大眾體驗定向越野並表示，定向越野的比賽形式跟路跑很不一樣，過程中必須臨場判讀地圖資訊，自行規畫路線前往打卡點位，不只考驗體力速度，也考驗方向感及規劃的能力。

新北定向越野活動從5月至9月，每個月依序在林口（5月7日）、瑞芳（6月11日）、新店（7月16日）、鶯歌（8月20日）及八里（9月24日）等5區開跑，每場限額400名，鶯歌場即將在5月20日開放報名。

「2023探旅新北-定向越野活動」林口場在5月7日熱鬧開跑，賽事圓滿成功。圖／新北觀旅局提供
「2023探旅新北-定向越野活動」林口場在5月7日熱鬧開跑，賽事圓滿成功。圖／新北觀旅局提供
林口的縱谷臺地地形提供很好的越野性，選手體能受到高度考驗。圖／新北觀旅局提供
林口的縱谷臺地地形提供很好的越野性，選手體能受到高度考驗。圖／新北觀旅局提供
定向越野是「2025年雙北世界壯年運動會」的指定競賽項目之一。圖／新北觀旅局提供
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林口 越野

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