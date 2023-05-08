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公營當舖挖寶去 鑽飾最低千元、勞力士17萬多元起標
母親節將至，台北市財政局所屬公營當舖動產質借處今天在台北惜物網推出「我愛媽咪-流當精品標售」線上拍賣活動，有高級手錶2標、裸鑽1標、鑽飾44標、鉑金3標及K金1標等共51標，提供不同預算考量的民眾挑選母親節禮物。
北市動質處表示，這次鑽飾最低起標價為1000元，勞力士女錶起標價17萬5500元，拍賣手錶款式除ROLEX（勞力士）手錶外，還有FRANCK MULLER（法蘭克穆勒）名錶，鑽飾品項包括戒指、項鍊及手鐲等，還有鉑金戒指、手鐲、項鍊及CARTIER（卡地亞）K金戒指等。
民眾可直接於線上鑑賞照片，並於5月10日下午2時至4時蒞臨鑑賞實物（展示地點：臺北市長安西路3號6樓）。
動質處提醒，本次快閃活動之投、開標方式與惜物網不同，採電子化作業線上收（退）押標金，得標者之押標金可抵繳貨款，惟倘棄標時押標金將會被沒收，下標前請先詳閱該活動條款，了解投標流程。
適逢母親節前夕，5月10日鑑賞當日，動質處準備康乃馨贈送民眾（數量有限，送完為止），歡迎民眾親臨現場鑑賞。本次拍賣活動得標者，該處加碼贈送「花朵造型水果叉」（每人限領1份）。
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