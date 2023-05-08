新北市大幅調漲殯儀館遺體保存費 民代批影響市民權益

新北市府遺體保存費較低，不少台北市民會將遺體改送至新北存放。新北市府市政會議上通過調整公立殯儀館設施及服務收費標準，將原本冷藏費、停柩費大幅調漲4、5倍。以12天為例，原儲存遺體費用每日平均僅要400元，現在將調整為2000元，預計1個月內實施。民代認為，要抑制外縣市來新北存放遺體，只要調高外縣市存放費就好，不應連新北市民的儲存費都大幅調漲。

新北市公立殯儀館原本的收費方式為冷藏費1至14日每天400元、15日以上每天800元，而停柩費則是免費。不過台北市的冷藏費1至12日為每天400元、13日以上每天800元，另停柩費1至12日是1600元、13日以上每天3200元，雙北價格相差懸殊。

由於新北市相較台北市價格低廉，僅10多天就差了上萬元，所以開始有民眾為節省儲存費用，會將遺體改放至新北市，造成「不正常流動」。

新北市府為此決議調整新北市立公立殯儀館設施及服務收費標準，將價格調整至與台北市相同，維持「正常流動」。

新北市殯葬處指出，此次修正內容將遺體寄存放分為冷藏費和停柩費2種，冷藏費收費標準不變，維持冷藏費1至14日每天400元、15日以上每天800元，停柩費則調整為1日至12日每日1600元，13日以上每日3200元，非本市籍亡者加倍收費。主要修正原因是讓雙北收費一致，避免造成不正常流動。另外，外縣市居民至新北市存放遺體，價格將會加倍。

民眾陳先生表示，這樣的調幅太高，對市民來說負擔太重，而且新北市民的收入本就沒有台北市高，要調漲也應該要用合理的計算方式，而不是直接調漲成台北市價格。

新北市議員廖宜琨認為，若要抑制外縣市的民眾至新北存放遺體，那只需要調高外縣市民眾來新北殯儀館冷藏費、停柩費就好，若覺得現行價格還是太低，就再加倍也沒關係，但並不需要提高新北市民的存放價格，這樣影響居民權益的做法完全不合理。