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新北市大幅調漲殯儀館遺體保存費 民代批影響市民權益

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府今日在市政會議上決議調整公立公立殯儀館設施及服務收費標準，將原本冷藏費、停柩費大幅調漲4、5倍，遭民代批評。圖／新北市殯葬處提供
新北市府今日在市政會議上決議調整公立公立殯儀館設施及服務收費標準，將原本冷藏費、停柩費大幅調漲4、5倍，遭民代批評。圖／新北市殯葬處提供

新北市府遺體保存費較低，不少台北市民會將遺體改送至新北存放。新北市府市政會議上通過調整公立殯儀館設施及服務收費標準，將原本冷藏費、停柩費大幅調漲4、5倍。以12天為例，原儲存遺體費用每日平均僅要400元，現在將調整為2000元，預計1個月內實施。民代認為，要抑制外縣市來新北存放遺體，只要調高外縣市存放費就好，不應連新北市民的儲存費都大幅調漲。

新北市公立殯儀館原本的收費方式為冷藏費1至14日每天400元、15日以上每天800元，而停柩費則是免費。不過台北市的冷藏費1至12日為每天400元、13日以上每天800元，另停柩費1至12日是1600元、13日以上每天3200元，雙北價格相差懸殊。

由於新北市相較台北市價格低廉，僅10多天就差了上萬元，所以開始有民眾為節省儲存費用，會將遺體改放至新北市，造成「不正常流動」。

新北市府為此決議調整新北市立公立殯儀館設施及服務收費標準，將價格調整至與台北市相同，維持「正常流動」。

新北市殯葬處指出，此次修正內容將遺體寄存放分為冷藏費和停柩費2種，冷藏費收費標準不變，維持冷藏費1至14日每天400元、15日以上每天800元，停柩費則調整為1日至12日每日1600元，13日以上每日3200元，非本市籍亡者加倍收費。主要修正原因是讓雙北收費一致，避免造成不正常流動。另外，外縣市居民至新北市存放遺體，價格將會加倍。

民眾陳先生表示，這樣的調幅太高，對市民來說負擔太重，而且新北市民的收入本就沒有台北市高，要調漲也應該要用合理的計算方式，而不是直接調漲成台北市價格。

新北市議員廖宜琨認為，若要抑制外縣市的民眾至新北存放遺體，那只需要調高外縣市民眾來新北殯儀館冷藏費、停柩費就好，若覺得現行價格還是太低，就再加倍也沒關係，但並不需要提高新北市民的存放價格，這樣影響居民權益的做法完全不合理。

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