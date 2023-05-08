民族陸橋 試辦封閉擬拆除

新北市板橋民族路連接板橋及中和，車流量頗大，隨著人本交通規畫，2區交界的民族陸橋已幾乎無人使用，橋體也達使用年限，市府徵詢地方意見後，近期試辦封閉，若無反對意見，接下來將拆除。

養工處橋隧科長黃柏升說，民族陸橋使用率確實偏低，陸橋位處中和及板橋交界，因此負責前線意見整合的板橋區公所試辦封閉前，特地與中和區地方代表溝通，徵詢意見才試辦封閉，如果無人提出具體反對意見，本月間將規畫拆除。

板橋區公所工務課長黃俊雄表示，民族人行陸橋興建於1983年，已達使用年限40年，過去較無人本思維規畫，現在平面行人穿越線都設置完整，又加上遠離學校，不是學生上通學要道，近來試辦封閉，目前無具體反對意見；未來若真的拆除，也會重調整行穿線等，讓民眾通行更順暢。

板橋區民族里辦公室表示，附近居民都說要拆除，主要因為已達使用年限，現在使用人數實在很少，反而成為地方環境衛生死角，「小孩子和年輕人不會走，老人家又爬得累」。在地居民說，10年前就討論要拆除陸橋，但當時才剛花400萬元經費整建，也確實有需求，民眾群起反對，如今人本交通逐漸完善，也到了該退場的時候。