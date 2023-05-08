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安坑輕軌籌設廁所 K2有地先蓋

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
輕軌系統建設以簡潔、輕巧為原則，一般候車站大多不設置廁所，民眾抱怨不便。本報資料照片
輕軌系統建設以簡潔、輕巧為原則，一般候車站大多不設置廁所，民眾抱怨不便。本報資料照片

新北市安坑輕軌除十四張起站外，全線均無廁所，造成搭乘遊客的困擾，向民代陳情盼增設。市長侯友宜承諾將尋找沿線公有土地設造景廁所。捷運局表示，目前K2周邊有腹地可增設，其他站點也會隨未來轉乘站、土地開發等機會整體規畫設置，也會提供各站周邊可供如廁地點。

安坑輕軌通車近3個月，兼具通勤和觀光功能，吸引不少在地居民及外地觀光客搭乘，但沿線除與環狀線轉乘的十四張站有廁所可用，其他各站均無公廁，民眾如廁不便。

乘客說，在安康市區站點可能相對好，附近還有餐廳或者一些公家單位等可使用廁所，但到了安一路沿線站點，幾乎都在荒郊野外，要去的景點也都有一段距離，若突然想如廁相當不便，有的人忍不住只能隨地便溺。

附近居民也說，有些遊客不了解當地情況，為了找廁所跑到社區內到處走，居民都覺得困擾。他們曾查過，像高雄輕軌也未設廁所，但會提供各站附近可如廁的地點，供乘客使用。

在地的新北市議員劉哲彰表示，確實接獲許多民眾和遊客反映輕軌缺乏廁所帶來的不便，增設廁所除讓大家更便利，也提升安坑輕軌的形象和觀光產業發展。

捷運局回應，安坑輕軌候車站多設置在道路上、無足夠腹地可設置廁所，其中玫瑰中國城站（K2）周邊尚有腹地可研議增設；未來輕軌建設在轉乘、端點及捷運開發等位置均將規畫設置，並於中間站將輔以導引資訊標示候車站周邊廁所資訊供旅客查詢。

安坑輕軌

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