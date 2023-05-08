新北殯儀館收費漲4倍 民怨太貴

新北市立殯儀館遺體保存費比鄰近縣市低，不少北市遺體「不正常流動」到新北存放，市府為恢復「正常流動」，決議調漲收費標準4到5倍，預計1個月內實施。民眾認為，不該因外縣市民眾作法，懲罰新北市民。

公立殯儀館遺體保存費新北市收費較低，不少台北市民會將遺體改送至新北存放。未來以12天為例，新北儲存遺體費用每日平均僅要400元，現在將調整為2千元。

新北殯葬處表示，新北市公立殯儀館原本收費為冷藏費1至14日每天400元、15日以上每天800元，停柩免費。北市冷藏費1至12日每天400元、13日以上每天800元，停柩費1至12日1600元、13日以上每天3200元，雙北價格懸殊，十多天就差了上萬元。

有家屬為節省儲存費用，將遺體送到新北市，造成「不正常流動」。市府決議調整新北市立公立殯儀館設施及服務收費標準，將價格調整至與台北市相同，以便維持「正常流動」。

新北殯葬處指出，收費標準修正內容將遺體寄存放分為冷藏費和停柩費2種，非本市籍遺體加倍收費。主要修正原因是讓雙北收費一致，避免造成不正常流動。

民眾陳先生表示，這樣的調幅太高，對市民來說負擔太重，而且新北市民的收入本就沒有台北市高，要調漲也應該要用合理的計算方式，而不是直接調漲成台北市價格，「全面調高費用，是懲罰新北市民。」業者對此表示，官方收費調高，民間也會跟著調整，總不可能要業者代墊。

市議員廖宜琨認為，若要抑制外縣市的民眾至新北存放遺體，那只需要調高外縣市民眾來新北殯儀館冷藏費、停柩費就好，若覺得現行價格還是太低，就再加倍也沒關係，但並不需要提高新北市民的存放價格，這樣影響居民權益的做法完全不合理。