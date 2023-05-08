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芝山岩東砲台破損 市府：6月10日前修復

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
芝山岩的考古遺址裂縫愈來愈大，可以直接塞入寶特瓶。圖／北市議員林延鳳辦公室提供
芝山岩的考古遺址裂縫愈來愈大，可以直接塞入寶特瓶。圖／北市議員林延鳳辦公室提供

北市士林「芝山岩」為考古遺址，卻長年欠缺維護，其中東南側「東砲台」露台石牆損壞逾1年，裂損裂縫大到可放入一個寶特瓶，安全令人擔憂；雨農閱覽室也因欠缺活化被質疑成蚊子館。北市府回應，預計6月10日前修復東砲台，保存計畫未完成審議前，會先輕度管理維護。

芝山岩是台北目前唯二「考古遺址」之一，被市府提報中央列入國家遺址，其軍事遺跡「岡哨」被發現殘破不堪，其中東砲台破損，破損裂縫大到可塞入一個寶特瓶，若民眾倚靠恐會不小心跌落，雨季來臨也可能崩塌，甚至有落石疑慮。

北市議員林延鳳質疑，她於4月16日向文化局、公園處通報遺址嚴重毀損，只見公園處回報「拉起封鎖線」，文化局更聲稱該砲台非屬文資範疇，會與公園處研議。議員4月29日、5月3日再勘查，封鎖線已被撤、且毫無修繕，質疑北市府怠慢。

公園處回應，因該處非公告古蹟、歷史建築等，先前圍設警示帶也被民眾拆除，為加強現場維護，會提高巡查頻率、針對「東砲台」露台石牆裂縫擴大，已與顧問公司現勘後續修繕，預計6月10日前修復完成。而雨農閱覽室因開放民眾閱覽書籍使用，目前觀察尚有在地需求，會先修繕閱覽室前涼亭地坪，預計5月底前完成。

文化局表示，芝山岩目前身分為考古遺址，依文資法宜先行辦理「保存計畫」，為免誤挖或價值證據遺失，保存計畫未完成審議前，建議公園處以輕度管理維護，維持民眾日常活動安全，整修時避免大規模式整理。

遺址 北市 考古

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