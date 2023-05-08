托嬰影像雲端備份 北市81公托試辦

北市內湖虐嬰案，業者因未如期交付部分監視錄影畫面，外界質疑受虐影片可能「被消失」，社會局將擴大試辦公辦民營托嬰中心監視畫面上傳雲端備份，從現行試辦2園所，擴大為全市81所公辦民營托嬰中心全面需上傳雲端，但有議員憂無法源依據，恐管不到私立托嬰中心。社會局表示，會研議採獎勵方式鼓勵私立托嬰中心配合，也希望中央協助訂立相關規範。

家長張小姐認為，托嬰機構中心監視器雲端同步保存，也是維護雙方權益，當出現糾紛時，這些畫面都能一目瞭然，但有業者認為，托育員也要有一點隱私，不應該因單一個案，要求托育中心將監視器畫面放上雲端，這是對敎保員不信任。

北市內湖某托嬰中心日前爆出虐嬰案件，引發社會關注，社會局也針對托嬰中心未即時交出30天錄影畫面裁罰30萬，社會局正規畫，將要求所有公辦民營托嬰中心監視畫面需上雲端備份，預計經費超過1千萬，社會局表示，目前經費仍在規畫中，若今年無法動用二備金預算，明年將編列經費執行。

不過台北市81所公辦民營托嬰中心將需上傳監視影像備份，但193家私立及準公共化托嬰機構卻法源要求強制上傳，議員李彥秀說，她第一時間已先請市長蔣萬安，針對公辦民營托嬰中心將監視影像上雲端備查，但若要正式實施，還是需要中央修正行政命令，處理個資部分，呼籲衛福部若在乎家長心聲，應盡速修法。

北市社會局坦言，因目前無法源要求強制監視畫面雲端備份，目前僅先針對公辦民營托嬰中心試辦，私立及準公共化機構，後續會研議以獎勵鼓勵業者配合政策。

另外，內湖虐嬰案因業者監視影像提供不全，也引爆港湖立委選戰提前開打，立委高嘉瑜批評議員李彥秀不監督市府，稱她早在2019年就要求北市應將監視畫面雲端保存。李彥秀昨天也反擊高嘉瑜，稱她當立委三年多，兒少法修法一條條文都沒提過，批高嘉瑜「不要裝睡的人叫不醒」，選民心中自有一把尺。

台灣基進北市黨部主委吳欣岱昨天也質疑高嘉瑜、李彥秀隔空互批，她表示，看到兩位政治人物拿這件事當作選舉攻防，政策檢討是好，但是流於政治攻擊則會失焦。