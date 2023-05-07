科教館無人機課程搬到汐止上課 盼用科技縮短城鄉差距
新北市汐止心汐止情慈善協會今天開辦「無人機飛行課程」，財團法人青年發展基金會董事長連勝文致詞時說，無人機、無人車甚至機器人是未來科技發展趨勢，希望參加的小朋友都有所收穫。
投入國民黨立委初選的律師簡榮宗陪同連勝文到場，他說，希望日後能協助引進科技、數位教育資源到汐止、瑞芳，縮短城鄉差距。也期待除了學校的教室之外，小朋友們也能接觸多元的課程，讓未來的發展更寬廣。
汐止心汐止情慈善協會理事長劉威麟近年和簡榮宗合作，幫助遇急難對象及幫忙弱勢家庭。協會也成立「課後陪伴中心」，協助弱勢學生學習。
汐止心汐止情慈善協會與數位量子公司合辦無人機飛行課程，將國立科學教育館熱門課程帶到汐止。指導老師蘇恆誠帶領小朋友動手組裝舞人機，操作起來更有成就感，希望在地學童能夠透過科技教育，翻轉人生。
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