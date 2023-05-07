新店101歲模範母親新北最高齡 坎坷身世不忘延續善循環

母親節將至，新北各地表揚模範母親，其中最高齡獲表揚者是居住在新店區人瑞林邱李，她自幼家境貧苦，為一家大小甚至墾山拾荒，期間也獲不少人幫忙，如今子女有成，今年101歲的她，也盼子女要多參與公益，延續善的循環。

下周迎接母親節，新北不少區公所都選在本周末舉辦表揚模範母親活動，包含金山、三芝、新莊、永和、中和及新店等地，其中特別的是新店區3位市級模範母親中，有名高齡101歲的林邱李，是全市最高齡模範母親。

新店區公所表示，林邱李出生成長於台灣最艱困的年代，幼時因家境貧困送人當童養媳，婚後生活依舊清苦，為養活一家大小，經歷過墾山拾荒的艱辛歲月，一輩子辛苦勞碌持家，終於克服萬難撫養9個孩子長大；如今子女孝順有成，家庭和樂；共享天倫之際，林邱李也不忘感恩過去受人恩惠，鼓勵子女多參與社會公益活動，盼延續善的循環。

新店區長陳怡君表示，每位模範母親各有不同的家庭背景與人生經歷，但對子女的愛和付出都是一樣的，在不同領域付出奉獻，每一位都有屬於自己的動人故事，都是新店的驕傲與榮耀。

另外，隔壁的中和區也主打用一杯「感恩的茶」表達子女對母親的愛與感謝，4位市級模範母親中，鄭陳玉葉胼手胝足創業，丈夫病後由她一人扛起全家重擔，積勞成疾又不幸因感染截肢，但仍克服身體重度缺損，樂觀堅強面對人生，更是熱心積極為鄰里貢獻，同樣打造善的循環。