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洗刷「行人地獄」標籤 北市府推多項政策保障行人安全

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
一般路口，民眾過馬路。圖／聯合報系資料照
一般路口，民眾過馬路。圖／聯合報系資料照

為洗刷「行人地獄」標籤，蔣萬安上任後台北市長後，推出系列改革做為，包括加強取締不停讓行人車輛與人行道、路口違規停車，加派警強力執法；此外，還推動「機車退出人行道2.0」，預計在八橫八縱得到路，將人行道機車停車格塗銷，改做為機車彎，避免機車騎上人行道。

台北市政府還擴大行人綠燈早開5至10秒鐘，提升行人可見度，目前已設置332處，3月底已完成24間示範學校，預計9月初完成全市校園周邊路口，明年完成八橫八縱路口。現行的行人保護時相措施，包括行人專用時相，可把行人與行車綠燈完全分離，但需考量路口寬度、行人量、轉彎車流量及道路壅塞情形。

至於是否要增加科技執法加強取締車輛不停讓行人？交通局長謝銘鴻說，警方現在有專案加強取締，但人力不足的部分可能會考慮。根據北市交大統計，北市有14處易肇事路口建置科技執法設備取締車輛不停讓行人，今年1至2月取締3051件違規。

另外，台北市議會日前也跨黨派合作辦記者會，指出北市人行道各項缺失，包括巷弄無人行道或寬度不足1公尺，以及人行道違停等問題，要求交通部健檢校園、醫院200公尺內人行道，確保行人安全。

交通局長謝銘鴻表示，之前和教育局談合作，盤點學校周遭需改善人行道需改善人行道，前提供清單與樣態，包括人行道停違停、不連貫等，未來會逐一改善；醫院人行道則是平日工作項目，也會一一檢視。

謝銘鴻說，因為汽、機車有臨停需求，若沒有標線型人行道，違停狀況會更嚴重，行人也更沒有空間走路，所以能加強執法，現在也開放民眾檢舉在人行道違停車輛，未來會朝向實體人行道，使巷道縮減，同時解決違停與車輛減速。

人行道 違停 科技執法 行人地獄

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