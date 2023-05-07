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議員轟搶觀光客但亞洲客被次等對待 北市觀傳局：無差別

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
迎接疫後觀光潮，北市3月推「台北萬客攏」招攬國際旅客到北市旅遊。圖／北市觀傳局提供
迎接疫後觀光潮，北市3月推「台北萬客攏」招攬國際旅客到北市旅遊。圖／北市觀傳局提供

迎接疫後觀光潮，北市3月推「台北萬客攏」招攬國際旅客到北市旅遊，不過遭質疑歐美及亞洲旅客的優惠差別待遇，亞洲優惠項目少於歐美旅客，亞洲過境旅客也無法享有免費觀光巴士票，令最踴躍來台觀光的日韓客感受被次等對待，迎賓禮執行率也不如預期。北市觀傳局回應，亞洲與歐美客的迎賓禮並無差別待遇，接下來將加強宣傳，並放寬禮包發放對象。

根據交通部觀光局今年2月國際旅客數統計，來台排名前五的國際觀光客，以韓國來台數最多有5萬9022人、日本客4萬5439人、馬來西亞也有4萬780人、泰國2萬8934人、美國觀光客數排名第六今年2月旅客數為2萬6169人。前十多來台旅客，除美國排名第六、加拿大排名第十，其餘都為亞洲觀光客。

不過議員趙怡翔質疑，北市府推動觀光行銷規畫草率、甚至疑有歧視性作為，導致觀傳績效差，他也以3月14日至4月30日期間，實際領取免費觀光巴士票的歐洲過境旅客為例，人數竟僅有9人，入住特約飯店提供的「迎賓禮」執行率不到15%。

趙怡翔說，市長蔣萬安曾在國外工作與讀書，應瞭解國際社會對不受種族及國籍歧視的重視，但蔣上任後首推大型觀光宣傳，項目全數都對歐美紐澳旅客較優惠，並限定僅有歐洲轉機旅客能享有免費雙層觀光巴士半日遊票券。

觀傳局澄清，北市府的「台北萬客攏」專案是以航程4小時地區為主要推廣觀光目標市場，如日韓、港澳、東南亞地區，先期預估分配6000分禮包數量，另也納歐美紐澳等航程較遠國家之旅客及郵輪客，禮包內容相同，數量也均能彈性運用。

至於目前「台北萬客攏」專案發放數量未達期待，觀傳局表示，接下來除攜手旅宿業者加強宣傳，也將評估放寬禮包發放對象，只要是在北市旅館住宿2晚的國際自由行旅客，也可前往交通要點的旅服中心，如：機捷台北車站、松山機場站與台北101站領取，預計下周將儘速確認並公告。

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