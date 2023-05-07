林口13座共融公園再加一 近千坪吉祥公園11月完工

新北市林口區近年人口增加，已達12萬人。市府推動公園更新及特色共融改善計畫，已改善179處，林口現有13處，預計今年11月完工的吉祥公園，以影視主題，將有卡麥拉迎賓拱門、電台主題式遊戲塔、影視互動牆等設施，占地近千坪，讓小朋友活動跑跳的好去處。

林口有13座特色共融公園，有林口地形為設計概念的跳跳糖公園，以地景造型結合彈跳床；小熊公園除有無障礙滑梯外，還有沙坑、鞦韆、大型攀爬架等多樣設施，以及捷運主題的樂活公園，結合步道與體健設施。

新北景觀處說，為避免強降雨造成地區淹水、土石流，也設置兼具滯洪功能公園，其中立言公園便利用滯洪池的緩坡地形，打造以星際冒險為主題的低齡腳踏車練習樂園；立功、井泉及一品公園都有利用滯洪池的高低差打造了小朋友最愛玩的滑梯，讓公園多了許多不同的地景及設施。

此外，去年底動工的吉祥公園，位於林口工一重劃區附近，占地968坪。原先為停車場但使用率僅3成，經地方反映後規畫成公園，將以影視為主題規畫六大區域，設有卡麥拉迎賓拱門、電台主題式遊戲塔、影視互動牆等影視元素設施，周邊也提供臨時停車位，滿足民眾需求。