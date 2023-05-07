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芝山岩遺址破損無人管挨批 裂縫大到能塞寶特瓶

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
芝山岩的考古遺址裂縫愈來愈大，可以直接塞入寶特瓶。圖／北市議員林延鳳辦公室提供
芝山岩的考古遺址裂縫愈來愈大，可以直接塞入寶特瓶。圖／北市議員林延鳳辦公室提供

位於北市士林區的「芝山岩」為考古遺址，卻長年無人維護，議員林延鳳指出，東南側的「東砲台」露台石牆損壞 逾1年，裂損處日益嚴重，建物也未活化成蚊子館。北市府回應，4月20日辦理會勘後，已和廠商確認後續修繕方式，預計6月10日前能完成修復，在保存計畫未完成審議前，以輕度管理維護，維持民眾日常活動安全。

林延鳳表示，芝山岩是台北目前唯二「考古遺址」之一，被市府提報中央列入國家遺址，其軍事遺跡「岡哨」卻殘破不堪，連東砲台都破損，破損裂縫可插入寶特瓶，安全性引人擔憂，若民眾倚靠恐會跌落，雨季來臨時也可能造成崩塌，甚至有落石疑慮，不知為何市府漠視至此。

林延鳳提到，她4月16日即向文化局、公園處通報，20日只見公園處回報「拉起封鎖線」，而文化局聲稱該砲台非屬文資範疇，會與公園處研議。4月29日、5月3日再去查看，封鎖線撤除卻毫無修繕，也沒回報有關情形，而比對去年照片，該處損壞情形已超過1年之久，損壞程度日益嚴重。

林延鳳指出，芝山岩的「雨農閱覽室」前面涼亭的地板，也是經山友反映拖了半年才修繕，雨農閱覽室紀念從沒來過台灣的戴笠，渺無人煙，未予釐清紀念價值何在，也不加以活化，都是明顯怠慢。

北市公園處回應，4月20日與文化局辦理會勘，經確認該處非已公告之古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟、文化景觀、古物及列冊建築，才先行圍設警示帶，卻被民眾拆除，為加強現場維護，以提高巡查頻率、觀察裂縫擴大狀況，於4月27日與顧問公司現勘確認後續修繕方式，預計6月10日前修復完成。

公園處說，芝山岩雨農閱覽室是開放當地民眾閱覽書籍使用，目前觀察尚有在地需求。閱覽室前涼亭地坪，也列入工程修繕，目前工程已接近收尾，預計5月30日前完成。

文化局表示，芝山岩目前身份為考古遺址，依據文資法宜先行辦理「保存計畫」，再行進行休閒或觀光設施之全面整理，且為免誤挖或價值證據之遺失，在保存計畫未完成審議前，建議公園處以輕度管理維護，維持民眾日常活動之安全，辦理整修時應避免大規模式整理。

台北市士林區芝山岩為「考古遺址」，市府疏於維護修繕，裂縫還不斷擴大。圖／北市議員林延鳳辦公室提供
台北市士林區芝山岩為「考古遺址」，市府疏於維護修繕，裂縫還不斷擴大。圖／北市議員林延鳳辦公室提供

歷史建築 文化局 遺址

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