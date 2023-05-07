板橋民族陸橋試辦封閉後將拆除 板橋及中和交界矗立40年

新北板橋民族路是連接板橋及中和的要道，平時車流量頗大，不過隨現在人本交通規畫，路段上的民族陸橋已幾乎無人使用，且橋體也已達使用年限，新北養工處及板橋區公所在整合地方意見後近期試辦封閉，若無具體反對意見，接下來就將拆除。

養工處橋隧科長黃柏升說明，該陸橋使用率確實是較低，由於陸橋位處中和及板橋交界，因此負責前線意見整合的板橋區公所也很用心，試辦封閉前也特別與中和區地方代表溝通，整合意見，才試辦封閉，從一個多用前封閉到4月26日，目前最後確定有無具體反對意見。

板橋區公所工務課長黃俊雄表示，民族人行陸橋72年興建，已達使用年限40年，過去較無人本思維規畫，現在平面行穿線都設置完整，經過幾年談過，又再加上遠離學校，近來試辦封閉，目前也都無具體反對意見；未來若真的拆除，也會重調整行穿線等，讓民眾通行更順暢。

板橋區民族里長葉成和辦公室表示，附近居民都說要拆除，主要因為已達使用年限，現在使用人數實在很少，反而成為地方環境衛生死角。在地居民則說，該陸橋十年前就討論要拆除，但當時才剛花四百萬整建，也確實有需求，遭到民眾群起反對，如今隨人本交通逐漸完善，也該到退場的時候。