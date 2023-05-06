當年看病排隊決心當志工 服務23年獲金山模範母親

新北市金山區公所今天表揚11位區級模範母親，其中67歲的高碧真，在金山不同單位當志工23年、累計服務1萬3128小時。高碧真說，當年到衛生所就醫發現民眾大排長龍很辛苦，燃起當志工念頭，每天服務當運動，沒想到「一當23年」。

金山區公所今天準備貼心「日式鴛鴦鍋」和「多功能電炒鍋」送給模範母親。區長劉昌松說，今年獲選為市級模範母親的是金美里高碧真，她親切態度讓洽公民眾感受到用心及溫暖。

到金山各公家單位洽公的民眾常會遇到高碧真，她20多年前就到金山鄉公所當服務志工，至今都沒有間斷過，鄉長、區長不知換過多少人，但她始終如一，恆心及毅力讓人佩服。

高碧真服務項目包羅萬象，總會讓民眾感受到她的用心，如櫃台引導服務、獨居長者電話問安、關懷訪視及區公所活動支援等。

高碧真受訪說，20多年前有次到衛生所就醫，發現民眾大排長龍很辛苦，但當時需識字並幫忙填寫資料的人力嚴重不足，就這樣讓她燃起當志工的念頭。

高碧真表示，因孩子都已長大出社會，她都會先家中的事打理好，並照顧好婆婆飲食起居後，利用每天多餘的時間挪用來當志工，把時間妥善安排。

「越忙的人時間越多」高碧真說，這就是她參與志工的動機，她希望能夠把自己的時間貢獻出來。

「天氣涼了，你要多加一件衣服，蓋暖一點」高碧真很貼心關心服務對象，如寒流時關懷獨居長者加強保暖、注意身體禦寒。高碧真把服務的對象當成家人，被她服務過的對象都稱讚。

高碧真志工表現認真盡責，曾獲市府及衛福部多個獎項，是志工隊的大姐頭，每天快樂的工作。她說，「我就是當成運動，所以我很健康，也很快樂」。

除高碧真外，還有高曹月嬌、謝黃好、高簡雲照、郭鐘玉蘭、郭麗娥、徐簡阿蕋、羅李玉霞、許張麗華、鐘黃金連、賴秋蘭等模範母親獲表揚，各有感人事蹟。